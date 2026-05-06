04:04 06.05.2026 (обновлено: 08:51 06.05.2026)
Россия готова к результативным переговорам по Украине, заявили в МИД

Захарова: Россия готова к переговорам по Украине и не отказывается от них

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова к результативным переговорам по Украине, заявила Захарова.
  • Сейчас чиновники, ответственные за диалог с американской стороны, полностью вовлечены в конфликт на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Россия готова к переговорам по Украине, которые принесут результат, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Безусловно, мы открыты, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат", — рассказала она.
Дипломат отметила, что сейчас чиновники, ответственные за диалог с американской стороны, полностью вовлечены в конфликт на Ближнем Востоке.
"Мы, со своей стороны, от концепции переговорного процесса, контактов, осуществления встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывались", — добавила Захарова.

Москва неоднократно озвучивала готовность к урегулированию кризиса. Она участвует и в обсуждении предложенного Вашингтоном мирного плана, но ставит под вопрос желание киевского режима договариваться.
Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование. По словам президента, оно возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе: угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
