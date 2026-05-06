Экономист рассказала, какой будет пенсия при отсутствии трудового стажа

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Отсутствие трудового стажа не оставляет россиянина без пенсии, такая категория граждан может рассчитывать на социальную пенсию, но при соблюдении ряда условий, сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Иванова-Швец.
"Если человек в течение жизни не трудился и может даже не имеет ни одного дня трудового стажа, он может рассчитывать на социальную поддержку в виде социальной пенсии при соблюдении определенных условий", - сказала Иванова-Швец.
Она уточнила, что социальная пенсия выплачивается на пять лет позже страховой и ее размер ниже, поскольку она не зависит от стажа работы и накопленных пенсионных баллов, а является мерой господдержки. Так, с 1 апреля 2026 года средний размер социальной пенсии составляет 16 569 рублей.
"Если с учетом всех выплат размер такой пенсии ниже прожиточного минимума для региона, то гражданину назначается социальная доплата до прожиточного минимума", - заключила эксперт.
С 1 апреля 2026 года социальные пенсии в России были проиндексированы на 6,8%.