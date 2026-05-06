США пригрозили Европе ускорить введение пошлин на их автомобили

ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты могут скоро ввести 25-процентные пошлины на автомобили, произведенные в Евросоюзе, если блок не ускорит одобрение торговой сделки между Вашингтоном и Брюсселем, утверждает американский посол в Евросоюзе Эндрю Паздер.
В начале мая президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США. Глава комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге позднее назвал эти пошлины "неприемлемыми".
"Если мы не увидим какого-то существенного прогресса, я думаю, вам, вероятно, следует ожидать его относительно скоро", - сказал Паздер в интервью телеканалу Блумберг.
Он также отметил, что анонсированный ранее срок подписания соглашения в июле Вашингтон не устроит.
"Я не уверен, что июль - это достаточно близкий срок... Я думаю, президент говорит, что он настаивает на чем-то более быстром", - добавил посол.
В марте газета Financial Times со ссылкой на Ланге сообщила, что Евросоюз в рамках торговой сделки с США хочет выдвинуть жесткие условия, в том числе отмену этого соглашения в том случае, если Вашингтон введет в отношении него новые пошлины.