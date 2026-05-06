13:02 06.05.2026 (обновлено: 13:17 06.05.2026)
США пригрозили Европе ускорить введение пошлин на их автомобили

Паздер: США могут ввести пошлины на автомобили, если ЕС не пойдет на сделку

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол США в ЕС Эндрю Паздер заявил, что Вашингтон может ввести 25-процентные пошлины на автомобили, произведенные в Евросоюзе.
  • Американский посол отметил, что если Евросоюз не ускорит одобрение торговой сделки, то следует ожидать введения пошлин относительно скоро.
  • Глава комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге назвал пошлины на европейские автомобили «неприемлемыми».
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты могут скоро ввести 25-процентные пошлины на автомобили, произведенные в Евросоюзе, если блок не ускорит одобрение торговой сделки между Вашингтоном и Брюсселем, утверждает американский посол в Евросоюзе Эндрю Паздер.
В начале мая президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США. Глава комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге позднее назвал эти пошлины "неприемлемыми".
"Если мы не увидим какого-то существенного прогресса, я думаю, вам, вероятно, следует ожидать его относительно скоро", - сказал Паздер в интервью телеканалу Блумберг.
Он также отметил, что анонсированный ранее срок подписания соглашения в июле Вашингтон не устроит.
"Я не уверен, что июль - это достаточно близкий срок... Я думаю, президент говорит, что он настаивает на чем-то более быстром", - добавил посол.
В марте газета Financial Times со ссылкой на Ланге сообщила, что Евросоюз в рамках торговой сделки с США хочет выдвинуть жесткие условия, в том числе отмену этого соглашения в том случае, если Вашингтон введет в отношении него новые пошлины.
