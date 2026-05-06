США пригрозили Европе ускорить введение пошлин на их автомобили

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол США в ЕС Эндрю Паздер заявил, что Вашингтон может ввести 25-процентные пошлины на автомобили, произведенные в Евросоюзе.

Американский посол отметил, что если Евросоюз не ускорит одобрение торговой сделки, то следует ожидать введения пошлин относительно скоро.

Глава комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге назвал пошлины на европейские автомобили «неприемлемыми».

ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты могут скоро ввести 25-процентные пошлины на автомобили, произведенные в Евросоюзе, если блок не ускорит одобрение торговой сделки между Вашингтоном и Брюсселем, утверждает американский посол в Евросоюзе Эндрю Паздер.

В начале мая президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС , мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США. Глава комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге позднее назвал эти пошлины "неприемлемыми".

"Если мы не увидим какого-то существенного прогресса, я думаю, вам, вероятно, следует ожидать его относительно скоро", - сказал Паздер в интервью телеканалу Блумберг.

Он также отметил, что анонсированный ранее срок подписания соглашения в июле Вашингтон не устроит.

"Я не уверен, что июль - это достаточно близкий срок... Я думаю, президент говорит, что он настаивает на чем-то более быстром", - добавил посол.