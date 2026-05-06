Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл рассказал, в честь кого его крестили - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:11 06.05.2026 (обновлено: 23:25 06.05.2026)
Патриарх Кирилл рассказал, в честь кого его крестили

Патриарх Кирилл рассказал, что его крестили в честь дяди

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит праздничное богослужение в день памяти великомученика Георгия Победоносца в Главном Храме Вооруженных Сил РФ. 6 мая 2026
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит праздничное богослужение в день памяти великомученика Георгия Победоносца в Главном Храме Вооруженных Сил РФ. 6 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит праздничное богослужение в день памяти великомученика Георгия Победоносца в Главном Храме Вооруженных Сил РФ. 6 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриарх Кирилл рассказал, что его крестили в честь дяди, который служил связистом в Брестской крепости и пропал без вести в первые дни Великой Отечественной войны.
  • Долгое время мама патриарха запрещала поминать его дядю как усопшего, и только спустя десятки лет отец Кирилла, будучи священником, отпел его.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что его крестили в честь пропавшего без вести в первые дни Великой Отечественной войны дяди, служившего связистом в Брестской крепости.
Будущий патриарх Владимир Гундяев был пострижен в монашество с именем "Кирилл" в 1969 году.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Патриарх Кирилл рассказал, когда Россия станет непобедимой
26 апреля, 22:19
"В этот день я всегда вспоминаю своего дядю, в честь которого и был назван при крещении Владимиром, который служил в Брестской крепости, но как связист не находился даже за стенами этой крепости, а должен был прокладывать линии связи… Никогда больше ничего и семья моя не узнала об этом человеке", - сообщил патриарх во время проповеди после литургии в главном храме Вооруженных сил РФ - патриаршем соборе Воскресения Христова в Кубинке.
Долгое время, по словам патриарха, его мама запрещала поминать дядю как усопшего, и только по прошествии десятков лет отец главы РПЦ, будучи священником, отпел без вести сущего воина Владимира.
В среду, 6 мая, Русская православная церковь отмечает день памяти Георгия Победоносца.
Святой Георгий Победоносец - уроженец Каппадокии (территория современной Турции), римский военачальник, принял мученическую смерть в 303 году во время гонений на христиан при римском императоре Диоклетиане.
Святой Георгий издавна почитается на Руси как защитник православного воинства. С XIV века он считается небесным покровителем Москвы, а на гербе российской столицы изображена победа святого Георгия над змеем. День герба и флага Москвы празднуется в столице 6 мая - в день Святого Георгия.
Верующие перед началом патриаршего служения в Храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Священник рассказал, каким святым молиться о воинах
Вчера, 08:19
 
РелигияМоскваКубинкаРоссияГеоргий ПобедоносецПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала