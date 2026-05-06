Патриарх Кирилл рассказал, в честь кого его крестили

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что его крестили в честь пропавшего без вести в первые дни Великой Отечественной войны дяди, служившего связистом в Брестской крепости.
Будущий патриарх Владимир Гундяев был пострижен в монашество с именем "Кирилл" в 1969 году.
"В этот день я всегда вспоминаю своего дядю, в честь которого и был назван при крещении Владимиром, который служил в Брестской крепости, но как связист не находился даже за стенами этой крепости, а должен был прокладывать линии связи… Никогда больше ничего и семья моя не узнала об этом человеке", - сообщил патриарх во время проповеди после литургии в главном храме Вооруженных сил РФ - патриаршем соборе Воскресения Христова в Кубинке.
Долгое время, по словам патриарха, его мама запрещала поминать дядю как усопшего, и только по прошествии десятков лет отец главы РПЦ, будучи священником, отпел без вести сущего воина Владимира.
В среду, 6 мая, Русская православная церковь отмечает день памяти Георгия Победоносца.
Святой Георгий Победоносец - уроженец Каппадокии (территория современной Турции), римский военачальник, принял мученическую смерть в 303 году во время гонений на христиан при римском императоре Диоклетиане.
Святой Георгий издавна почитается на Руси как защитник православного воинства. С XIV века он считается небесным покровителем Москвы, а на гербе российской столицы изображена победа святого Георгия над змеем. День герба и флага Москвы празднуется в столице 6 мая - в день Святого Георгия.