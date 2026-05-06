Минтранс предложил расширить бесплатную парковку для многодетных

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Минтранс России предложил ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи и будет рекомендовать это регионам, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Эта инициатива, рассказали там, прорабатывается министерством вместе с комитетом Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Ранее идею о бесплатной парковке для многодетных семей высказывали в том числе в Госдуме.

"Предложение по установлению бесплатной парковки для двух транспортных средств, зарегистрированных в установленном порядке на родителей в многодетной семье, в случае, если в такой семье воспитывается четверо и более детей, поддерживаем", - сообщили в Минтрансе.

Там пояснили, что в настоящее время в основном право на бесплатную парковку распространяется только на одно транспортное средство, зарегистрированное на одного из родителей в многодетной семье. Окончательное решение принимают региональные власти.

"В настоящее время Минтранс России прорабатывает вопрос внесения изменений в методические рекомендации по управлению парковочным пространством в городах Российской Федерации (утверждены распоряжением Минтранса России от 21.07.2025 № ВТ-151-р). Планируемый срок изменений – 30 июня 2026 года", - добавили в Минтрансе.

Рекомендации, отметили в министерстве, адресованы региональным органам власти, поскольку именно они определяют право на льготы для многодетных семей.