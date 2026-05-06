Рейтинг@Mail.ru
Минтранс предложил расширить бесплатную парковку для многодетных - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:23 06.05.2026
Минтранс предложил расширить бесплатную парковку для многодетных

РИА Новости: Минтранс предложил расширить бесплатную парковку для многодетных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПаркинг
Паркинг - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Паркинг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минтранс России предложил ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи и будет рекомендовать это регионам.
  • В настоящее время право на бесплатную парковку распространяется в основном только на одно транспортное средство, зарегистрированное на одного из родителей в многодетной семье.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Минтранс России предложил ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи и будет рекомендовать это регионам, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Эта инициатива, рассказали там, прорабатывается министерством вместе с комитетом Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Ранее идею о бесплатной парковке для многодетных семей высказывали в том числе в Госдуме.
Такси - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Минтранс проработает льготные тарифы в такси для многодетных семей
5 января, 12:56
"Предложение по установлению бесплатной парковки для двух транспортных средств, зарегистрированных в установленном порядке на родителей в многодетной семье, в случае, если в такой семье воспитывается четверо и более детей, поддерживаем", - сообщили в Минтрансе.
Там пояснили, что в настоящее время в основном право на бесплатную парковку распространяется только на одно транспортное средство, зарегистрированное на одного из родителей в многодетной семье. Окончательное решение принимают региональные власти.
"В настоящее время Минтранс России прорабатывает вопрос внесения изменений в методические рекомендации по управлению парковочным пространством в городах Российской Федерации (утверждены распоряжением Минтранса России от 21.07.2025 № ВТ-151-р). Планируемый срок изменений – 30 июня 2026 года", - добавили в Минтрансе.
Рекомендации, отметили в министерстве, адресованы региональным органам власти, поскольку именно они определяют право на льготы для многодетных семей.
Министр транспорта РФ Андрей Никитин осенью 2025 года утвердил пакет рекомендаций для транспортной отрасли по повышению комфорта путешествий семей с детьми. В Минтрансе сообщили, что предложения по бесплатным парковкам двух авто для многодетных семей будет способствовать этому в том числе.
Школьница перед торжественной линейкой 1 сентября - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
В Госдуме предложили бесплатно выдавать школьную форму многодетным
26 апреля, 16:44
 
ОбществоРоссияАндрей Никитин (политик)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала