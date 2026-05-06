02:33 06.05.2026 (обновлено: 11:04 06.05.2026)
США возродили школу подготовки к боям в джунглях, пишут СМИ

Bloomberg: в Панаме возобновили подготовку военных США к боям в джунглях

© AP Photo / Manish Swarup — Американский военнослужащий во время учений в джунглях
Американский военнослужащий во время учений в джунглях. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские военные спустя 25 лет вновь открыли в Панаме школу подготовки к боям в джунглях.
  • Подготовка военных в тропических условиях проходит на фоне заявлений Вашингтона о готовности бороться с наркотиками и угроз в адрес Кубы.
ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Американские военные спустя 25 лет вновь открыли в Панаме школу подготовки к боям в джунглях, сообщает агентство Блумберг.
Возобновление подготовки военных в тропических условиях проходит на фоне заявлений Вашингтона о готовности бороться с наркотиками, поступающими в США, на суше, а также угроз в адрес Кубы.
"С момента выпуска первого сертифицированного класса школы в феврале еще одна группа военных уже завершила обучение, а третья находится в процессе подготовки", – передает Блумберг.
По данным агентства, американские военнослужащие тренируются ориентироваться в джунглях, проводить медицинскую эвакуацию, устанавливать ловушки и даже обращаться с мачете.
Как отмечается в материале, несмотря на конфликт с Ираном, президент США Дональд Трамп распорядился значительно увеличить военное присутствие в странах Латинской Америки.
Ранее он высказывал предположение, что после разрешения ситуации с Ираном, Вашингтон обратит внимание на Кубу.
Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
