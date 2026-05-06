США возродили школу подготовки к боям в джунглях, пишут СМИ

© AP Photo / Manish Swarup Американский военнослужащий во время учений в джунглях

ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Американские военные спустя 25 лет вновь открыли в Панаме школу подготовки к боям в джунглях, сообщает агентство Американские военные спустя 25 лет вновь открыли в Панаме школу подготовки к боям в джунглях, сообщает агентство Блумберг

Возобновление подготовки военных в тропических условиях проходит на фоне заявлений Вашингтона о готовности бороться с наркотиками, поступающими в США , на суше, а также угроз в адрес Кубы

"С момента выпуска первого сертифицированного класса школы в феврале еще одна группа военных уже завершила обучение, а третья находится в процессе подготовки", – передает Блумберг.

По данным агентства, американские военнослужащие тренируются ориентироваться в джунглях, проводить медицинскую эвакуацию, устанавливать ловушки и даже обращаться с мачете.

Ранее он высказывал предположение, что после разрешения ситуации с Ираном, Вашингтон обратит внимание на Кубу.