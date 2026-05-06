Овчинский: ЖК на 262 квартиры строят по реновации в районе Выхино-Жулебино

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Жилой комплекс, рассчитанный на 262 квартиры, строят для участников программы реновации на Самаркандском бульваре в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"На Самаркандском бульваре возводят двухсекционный жилой комплекс общей площадью около 27 тысяч квадратных метров. В нем запроектированы 262 квартиры. Для проживания маломобильных граждан адаптируют шесть квартир – там будет увеличена ширина коридоров и дверных проемов", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Строительство дома ведется на участке площадью свыше 0,4 гектара по адресу Самаркандский бульвар, 15/5, уточнил министр. На данный момент, по его словам, в финальную стадию вошел монтаж фасадных модулей, выполняется также отделка помещений, устанавливаются внутренние инженерные сети. Возле дома, возведенного по принципам безбарьерной среды, впоследствии появятся две детские и спортивная площадки, сообщил глава департамента.

Недалеко от будущей новостройки можно найти необходимую социальную инфраструктуру: детсады и школы, поликлиники и больницы, станции метро, лесопарковые зоны, добавили в Московском фонде реновации жилзастройки. На первых этажах двух подъездов нового ЖК разместятся комнаты для хранения колясок и велосипедов, проектом предусмотрены и помещения для открытия магазинов, аптек, салонов, заметили в фонде.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о передаче участникам программы реновации новостройки на 442 квартиры в Алексеевском районе. Всего в контур реновации в этом районе вошли 17 домов старого жилфонда, что позволит переселить в современные квартиры порядка 2,8 тысячи москвичей.