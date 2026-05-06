Луганские школьники увидели кадры освобождения мира от фашизма

Фотовыставка "Освобождение. Мир народам" в Лингвистической гимназии №36

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Луганские школьники познакомились с фотовыставкой "Освобождение. Мир народам". Организаторами мероприятия выступили активисты Русского культурно-образовательного центра ЛГУ имени В. Даля, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

В основе проекта "Освобождение. Мир народам" лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Уникальные кадры 1944–1945 годов посвящены разгрому милитаристской Японии, окончанию Второй мировой войны и решающему вкладу советских воинов в победу над агрессором.

Ученики 9-х классов Лингвистической гимназии № 36 им. Маршала Г.К. Жукова г. Луганска не только познакомились с историческими документами, но и пообщались с сотрудниками университета, которые подробно прокомментировали контекст каждого снимка — от боев на Дальнем Востоке до ярких эмоций жителей городов Китая.

"Когда мы видим глаза девятиклассников, которые в живом диалоге с нашими активистами спрашивают про разгром милитаристской Японии и финал Второй мировой войны, мы понимаем: память работает. Наша задача — не только хранить фотоархивы, но и помогать ребятам услышать правду о том, какой ценой советские воины принесли мир народам", — отметил проректор Луганского государственного университета им. В. Даля, председатель Общественной палаты ЛНР Сергей Коваленок.