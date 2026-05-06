Студенты и ветераны Санкт-Петербурга прикоснулись к истории тыла в войну

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Студенты, ветераны СВО, депутаты, священнослужители, педагоги, представители молодежных парламентов и деятели культуры Санкт-Петербурга познакомились с модулем мобильной экспозиции "Освобождение. Подвиг тыла", который открылся в рамках патриотического мероприятия "От Победы до Победы" в Санкт-Петербурге. Мероприятие, посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошло в историческом парке "Россия – Моя история", сообщили РИА Новости организаторы.

"Экспозиция "Освобождение. Подвиг тыла" — это взгляд на войну без парадного блеска. На фотографиях запечатлены молодые люди и девушки, ровесники наших студентов. Они вставали к станкам по 12–14 часов, потому что иначе нельзя было. Это, пожалуй, и есть главная сила: не рассказывать, а показывать — вот они, живые лица тыла, которые стали надежной опорой фронта и помогали ковать Великую Победу", — отметил на открытии экспозиции директор Президентской академии в Санкт-Петербурге Андрей Хлутков.