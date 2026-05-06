Студенты и ветераны Санкт-Петербурга прикоснулись к истории тыла в войну

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге участники патриотического мероприятия "От Победы до Победы", посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, познакомились с модулем мобильной экспозиции "Освобождение. Подвиг тыла".
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Студенты, ветераны СВО, депутаты, священнослужители, педагоги, представители молодежных парламентов и деятели культуры Санкт-Петербурга познакомились с модулем мобильной экспозиции "Освобождение. Подвиг тыла", который открылся в рамках патриотического мероприятия "От Победы до Победы" в Санкт-Петербурге. Мероприятие, посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошло в историческом парке "Россия – Моя история", сообщили РИА Новости организаторы.
Модуль мобильной экспозиции "Освобождение. Подвиг тыла" представляет собой уникальный информационный комплекс материалов, который является частью проекта "Освобождение. Мир народам". Его основу составляют фотоматериалы 1944–1945 гг. из фотоархива Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".
© Фото : Управление внешних коммуникаций и маркетинга Президентской академии в Санкт-Петербурге/Анастасия ХисамоваПатриотическое мероприятие "От Победы до Победы" и модуль мобильной экспозиции "Освобождение. Подвиг тыла" в Санкт-Петербурге
Экспозиция посвящена героическому подвигу советских трудящихся – жителей каждого региона нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Она отражает все стороны подвига тыла: от работы горнодобывающей промышленности и предприятий до вклада работников культуры и журналистов.
"Экспозиция "Освобождение. Подвиг тыла" — это взгляд на войну без парадного блеска. На фотографиях запечатлены молодые люди и девушки, ровесники наших студентов. Они вставали к станкам по 12–14 часов, потому что иначе нельзя было. Это, пожалуй, и есть главная сила: не рассказывать, а показывать — вот они, живые лица тыла, которые стали надежной опорой фронта и помогали ковать Великую Победу", — отметил на открытии экспозиции директор Президентской академии в Санкт-Петербурге Андрей Хлутков.
В рамках мероприятия в историческом парке также состоялись молодежная конференция "Культура, духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание молодежи" и духовно-патриотический концерт "От Победы до Победы".
Модуль мобильной экспозиции "Освобождение. Подвиг тыла" подготовлен международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организаторами патриотического мероприятия "От Победы до Победы" выступили Президентская академия в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургское отделение Всемирного русского народного собора.