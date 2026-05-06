Мобильная экспозиция стала частью уроков истории в школах Петербурга

© Фото предоставлено Российским государственным педагогическим университетом имени А. И. Герцена Учащиеся Лицея № 211 Центрального района Санкт-Петербурга знакомятся с комплексной мобильной экспозицией "Освобождение. Мир народам"

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Центр музейной педагогики Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена организовал в школах Санкт-Петербурга занятия с использованием модулей мобильной экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне. Благодаря архивным материалам школьники создали собственные проекты, сообщили в пресс-службе вуза.

Как рассказали организаторы, если ранее лекции, мастер-классы и интерактивные занятия проходили преимущественно в пространстве Открытого кампуса университета, то сегодня они становятся частью школьных уроков и программ повышения квалификации педагогов.

Тематические модули "Освобождение. 1943–1945", "Освобождение. Подвиг тыла" и "Освобождение. Советско-японская война 1945" представляют собой уникальный информационный комплекс материалов, который является частью проекта "Освобождение. Мир народам". Основу проекта составляют фотоматериалы 1944—1945 гг. из фотоархива Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".

Ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов отметил, что сегодня особенно важно, чтобы историческое знание становилось личным опытом школьника, а не набором абстрактных фактов.

"Распространение образовательных практик Открытого кампуса в школах позволяет выстраивать живой диалог с историей, формировать у учащихся интерес к исследованию прошлого и уважение к памяти страны. Мы видим положительный отклик и со стороны учеников, и со стороны педагогов, и будем продолжать развивать этот формат", — объяснил он.

В рамках просветительского проекта учащиеся десятого класса лицея № 211 Центрального района Санкт-Петербурга анализировали архивные фотографии, изучали детали, восстанавливали контекст событий и создавали собственные проекты, которые представляли своим одноклассникам.

Кроме того, мобильная экспозиция была представлена на курсах повышения квалификации в Аничковом лицее учителям истории и руководителям школьных музеев в рамках мастер-класса "Музейно-педагогическое занятие: от идеи до реализации". В пресс-службе университета отметили, что участники познакомились с возможностями использования визуальных материалов на уроках и теперь готовы применять подобный формат в своих школах.

"У каждого из нас есть фотографии, которые особенно дороги. В моей семье хранится фотография прадеда-подполковника, погибшего в годы Великой Отечественной войны. С нее я начинаю уроки, посвященные началу войны. Фотография — это не просто изображение, это история человека. При работе с мобильной экспозицией школьники задают вопросы: что было до этого момента, что произошло после. И этот интерес перерастает в самостоятельные исследования, проекты, выставки в школьных музеях", — добавила директор Центра музейной педагогики Открытого кампуса Виктория Малюгина.

Модули мобильной экспозиции о Великой Отечественной войне были представлены школьникам и педагогам в преддверии Дня Победы.