В Донецке обсудили с молодежью освобождение Европы от нацизма

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Модуль мобильной экспозиции "Освобожденная Европа", посвященный избавлению народов СССР и Европы от немецкой оккупации, представили в Донецком национальном техническом университете (ДонНТУ), сообщили в пресс-службе вуза.
Тематический модуль представляет собой уникальный информационный комплекс материалов, который является частью проекта "Освобождение. Мир народам". Основу проекта составляют фотоматериалы 1944-1945 гг. из фотоархива Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".
© Фото предоставлено Донецким национальным техническим университетом
Мероприятие с мобильной экспозицией в Донецком национальном техническом университете
"В современном мире исторические факты нередко искажаются или переписываются. Архивные фотоматериалы, подготовленные в рамках проекта, являются объективным доказательством событий, помогают противостоять фальсификациям. Знакомство с ними важно с точки зрения сохранения и передачи исторической памяти, развития критического мышления и патриотического воспитания молодежи в вузе", — объяснил проректор университета.
Как сообщили в пресс-службе вуза, в основу модуля "Освобожденная Европа" вошли 30 уникальных снимков, запечатлевших героические мгновения Великой Отечественной войны. Эти кадры, сделанные военными корреспондентами, позволили посетителям узнать о боевых успехах, встречах воинов-освободителей и налаживании мирной жизни.
Мероприятие состоялось в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов.