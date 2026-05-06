Ольга Орлова поделилась семейным фото из Японии

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Фото бывшей солистки группы "Блестящие" Ольги Орловой из Японии удивили поклонников. В Токио она прилетела с мужем Валерием Масловым, дочерью Анной и сыном от первого брака Артемом.

"Дом и тарелка супа — пожалуйста!"

Молодому человеку 4 мая исполнилось 25 лет. Праздник семья решила отпраздновать в зоопарке. Трогательное фото Ольга Орлова выложила в своей соцсети. На ней она стоит в обнимку сыном. Ольга запечатлена в стильном топе с длинными рукавами, а ее сын — в черных шортах и футболке. Звезда "Блестящих" сопроводила фото поздравлением имениннику.

"Самый первый, мой любимый, прекрасный, умный, добрый, настоящий друг, мой сыночек, с Днем рождения тебя! 25 лет я мама такого замечательного человека! Моя гордость, опора и поддержка во всем! Очень сильно люблю тебя! И знай, что я всегда буду стоять за тебя, что бы ни случилось!" — написала Ольга Орлова.

Присоединились к поздравлениям и коллеги звезды.

"С днем рождения сына! Пусть всегда радует!" — написала Дарья Пынзарь.

"Дорогая, поздравляю, Тема — настоящий мужчина, здоровья и счастья ему и тебе", — отреагировала Анна Семенович.

Поздравление Ольга Орлова сопроводила постскриптумом.

"Смотрю на фотки, какой-то взрослый мужик рядом, как будто старше меня выглядит, нет разве?" — поинтересовалась она у своей аудитории.

Сейчас Артем живет в загородном доме вместе с мамой и ее новым мужем. Ольга не против такого расклада. По ее словам, сын еще недостаточно зарабатывает, чтобы жить отдельно. Однако, как утверждает артистка, это не продлится вечно.

"Если детям понадобится помощь, я всегда рядом, но это не значит, что я должна их содержать. Дом и тарелка супа — пожалуйста, но обеспечивать их жизнь я не намерена", — считает Орлова.

"У него роскошная жена, такая красотка!"

Артем — сын Ольги Орловой и бизнесмена Александра Карманова. Замуж артистка в первый раз вышла в 2000 году, но уже через четыре года пара развелась. Артем появился на свет в 2001 году.

Певица не раз отмечала, что поддерживает с бывшим мужем добрые отношения. Она даже не скрывала восхищения его нынешней женой.

"Она такая красотка. И я ей очень благодарна, что мой сын, когда куда-то летает с ними, то она заботится как о своих", — рассказывала Ольга.

В сентябре 2021 года Орлова вышла замуж во второй раз. Ее супругом стал бизнесмен Валерий, который старше певицы на десять лет. В феврале 2023 года у пары родилась дочь Анна.