Солнцев: 40 тысяч жителей Оренбуржья станцевали в майском "Вальсе Победы"

УФА, 6 мая – РИА Новости. Порядка 40 тысяч жителей Оренбуржья приняли участие в акции "Вальс Победы", только в Оренбурге в майском вальсе кружили 650 пар, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на платформе "Макс".
"Как и в 1945-м, держа друг друга за руки, мы сегодня в едином порыве со всей областью станцевали победный танец. Этой доброй традиции уже 12 лет. В ней крепкая связь времен и поколений, которая особенно ощущается в Год единства народов России. Всего же к акции в Оренбуржье присоединились порядка 40 тысяч человек. Это воспитанники детских садов, школьники, кадеты, студенты и даже участники СВО", - рассказал Евгений Солнцев.
"Очень важно, что наследники поколения победителей не забывают подвига, который совершили их предки. Этот вальс – возможность выразить нашу бесконечную благодарность тем, кто принес нам Победу и светлое небо над головой", - подчеркнул Евгений Солнцев.
В правительстве Оренбургской области рассказали, что в Оренбурге участники мероприятия почтили память погибших героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.