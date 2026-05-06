Рейтинг@Mail.ru
Солнцев: 40 тысяч жителей Оренбуржья станцевали в майском "Вальсе Победы" - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
13:31 06.05.2026
Солнцев: 40 тысяч жителей Оренбуржья станцевали в майском "Вальсе Победы"

Более 40 тысяч жителей Оренбуржья приняли участие в акции «Вальс Победы»

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкГубернатор Оренбургской области Евгений Солнцев
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
УФА, 6 мая – РИА Новости. Порядка 40 тысяч жителей Оренбуржья приняли участие в акции "Вальс Победы", только в Оренбурге в майском вальсе кружили 650 пар, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на платформе "Макс".
"Как и в 1945-м, держа друг друга за руки, мы сегодня в едином порыве со всей областью станцевали победный танец. Этой доброй традиции уже 12 лет. В ней крепкая связь времен и поколений, которая особенно ощущается в Год единства народов России. Всего же к акции в Оренбуржье присоединились порядка 40 тысяч человек. Это воспитанники детских садов, школьники, кадеты, студенты и даже участники СВО", - рассказал Евгений Солнцев.
В Оренбурге в майском "Вальсе Победы" закружились 650 пар, добавил губернатор Оренбургской области.
"Очень важно, что наследники поколения победителей не забывают подвига, который совершили их предки. Этот вальс – возможность выразить нашу бесконечную благодарность тем, кто принес нам Победу и светлое небо над головой", - подчеркнул Евгений Солнцев.
В правительстве Оренбургской области рассказали, что в Оренбурге участники мероприятия почтили память погибших героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Солнцев навестил ветерана Великой Отечественной войны Шевченко из Оренбурга
4 мая, 17:45
 
Оренбургская областьОренбургОренбургская областьРоссияЕвгений Солнцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала