12:40 06.05.2026 (обновлено: 12:50 06.05.2026)
Опрос показал, что по мнению родителей мешает детям готовиться к экзаменам

Рокфон: 56% родителей считают, что гаджеты мешают подготовке детей к экзаменам

Сдача досрочного ЕГЭ по русскому языку. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более половины родителей (56%) считают, что социальные сети и гаджеты больше всего мешают их детям готовиться к экзаменам.
  • 48% опрошенных родителей отметили общую нервозность и усталость выпускника, а 43% — раздражающие шумы с улицы или из соседних помещений.
  • Многие родители также сталкиваются с жалобами детей на условия в классе: плохое освещение, температуру в помещении, фоновый шум и отвлекающие звуки.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более половины родителей (56%) считают, что соцсети и гаджеты больше всего мешают их детям готовиться к экзаменам, свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Рокфон", имеющиеся в распоряжении "Газеты.Ru".
"Более половины (56%) опрошенных родителей школьников считают, что прежде всего готовиться к экзаменам (ОГЭ и ЕГЭ) их ребенку мешают социальные сети и гаджеты... 48% респондентов отметили общую нервозность и усталость выпускника, а 43% — раздражающие шумы с улицы или из соседних помещений", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что реже в качестве отвлекающего фактора были названы друзья и одноклассники (35% респондентов), привычка ребенка уходить в собственные мысли и мечтать (29%), а также беспорядок на рабочем месте или в классе (22%).
"Серьезно отвлекают от экзаменов и разговоры окружающих (такой ответ дали 53% опрошенных), работающий телевизор или радио (50%), шум улицы и транспорта (48%), ремонтные работы (46%). По словам родителей, реже всего школьники отвлекаются на звуки шагов и топот (35%), а также на фоновые шумы от различной техники (31%)", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что многие родители также сталкиваются с жалобами детей на условия в классе: плохое освещение (43%), температура в помещении (41%), фоновый шум и отвлекающие звуки (37%). Отмечается, что только 11% опрошенных родителей заявили, что их дети не жаловались вообще.
Сообщается, что в опросе приняли участие одна тысяча человек.
