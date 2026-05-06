Жителя Урала отправили на принудительное лечение за связь с террористами
11:59 06.05.2026
Жителя Урала отправили на принудительное лечение за связь с террористами

Жителя Новоуральска отправили на принудительное лечение за связь с террористами

Статуя Фемиды
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Новоуральска связался с консульством иностранного государства, предлагая фотографии закрытого предприятия и информацию в обмен на политическое убежище.
  • Он также установил связь с проукраинским военизированным объединением "Легион „Свобода России“"*, запрещенным в России.
  • Суд отправил жителя Новоуральска на принудительное лечение по состоянию здоровья, освободив от уголовного преследования.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение жителя Новоуральска, который связался с запрещенный в РФ "Легионом "Свобода России"* и хотел получить политическое убежище, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Суд установил, что фигурант "в инициативном порядке списался с консульством иностранного государства с целью получения политического убежища", взамен предлагая фотографии закрытого предприятия и информацию. Также он установил связь с проукраинским военизированным объединением "Легион "Свобода России"*. Мужчину задержали сотрудники УФСБ по Свердловской области, ему были предъявлены обвинения по статье 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).
"В суде был установлен факт совершения... общественно-опасного деяния, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ. Однако от уголовного преследования подсудимый освобожден по состоянию здоровья. Постановлением суда ему назначена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.
*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ
