Жителя Урала отправили на принудительное лечение за связь с террористами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение жителя Новоуральска, который связался с запрещенный в РФ "Легионом "Свобода России"* и хотел получить политическое убежище, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Суд установил, что фигурант "в инициативном порядке списался с консульством иностранного государства с целью получения политического убежища", взамен предлагая фотографии закрытого предприятия и информацию. Также он установил связь с проукраинским военизированным объединением "Легион "Свобода России"*. Мужчину задержали сотрудники УФСБ по Свердловской области, ему были предъявлены обвинения по статье 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).
"В суде был установлен факт совершения... общественно-опасного деяния, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ. Однако от уголовного преследования подсудимый освобожден по состоянию здоровья. Постановлением суда ему назначена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.
*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ