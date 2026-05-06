Новолуние в мае 2026: дата и сколько продлится

Май 2026 года откроется и завершится полнолуниями, а вот новолуние в последний месяц весны случится лишь однажды — 16 мая. Разглядеть в это время Луну на небе невооруженным взглядом вряд ли получится, но именно с новолуния начинается отсчет очередного лунного цикла. Точное время новолуния в мае 2026 года, особенности наблюдения и рекомендации астролога — в материале РИА Новости.

Когда будет новолуние в мае 2026 года

Новолуние — одна из главных лунных фаз, которую можно наблюдать в то время, когда Луна оказывается между Солнцем и Землей, на одной линии, а значит, обращена к нашей планете своей неосвещенной частью. Это начало нового лунного цикла.

“Энергии в этот момент меньше, чем в полнолуние, но появляется возможность задать направление на будущее, — говорит астролог Юлия Рольник. — Это время для планирования, постановки целей и внутренней настройки”.

Новолуния можно наблюдать ежемесячно, в мае 2026 года оно произойдет 16 мая в 23:03 по московскому времени (или 17 мая для регионов, расположенных в других часовых поясах).

Точное время по часовым поясам

Часовой пояс Дата и время Москва (UTC+3) 16 мая, 23:03 Екатеринбург (UTC+5) 17 мая, 01:01 Новосибирск (UTC+7) 17 мая, 03:01 Владивосток (UTC+10) 17 мая, 06:01

Сколько будет длиться новолуние

В период, когда Луна находится между Солнцем и Землей, она практически не видна на небе (особенно если наблюдать за ней без помощи бинокля или телескопа, то есть невооруженным взглядом). С астрономической точки зрения это событие занимает небольшой промежуток времени, однако людям зачастую кажется, что Луна отсутствует на небе на протяжении нескольких дней вокруг указанной даты. Это происходит потому, что Луна за день до и день после новолуния освещена так незначительно, что разглядеть ее непросто.

Фазы Луны в мае 2026 года

С астрономической и астрологической точек зрения последний месяц уходящей весны будет весьма насыщенным.

“Май 2026 года — это месяц сильных лунных влияний. Два микролуния подводят итоги и усиливают эмоциональный фон, а Голубая Луна 31 мая делает этот процесс особенно значимым, — отмечает Юлия Рольник. — Новолуние 16 мая в Тельце становится точкой нового старта и одновременно точкой выбора. Оно даёт возможность не просто начать что-то новое, а осознанно определить направление своего пути. Главная рекомендация месяца — не поддаваться эмоциям, не спешить и чётко понимать, куда направляются силы. Тогда энергия мая станет ресурсом для роста, а не источником хаоса”.

Ключевые фазы Луны в мае 2026 года

Фаза Дата Время МСК (UTC+3) Примечание Полнолуние 1 мая 20:25 Цветочная Луна Последняя четверть 10 мая ~00:14 Убывающий полудиск, освещенный ровно наполовину Новолуние 16 мая 23:03 Начало нового лунного цикла, Луна находится в Тельце Первая четверть 23 мая 14:12 Видна половина диска растущей Луны Полнолуние 31 мая 11:47 Голубая Луна, второе полнолуние в течение месяца

Майское новолуние произойдет в Тельце, который считается знаком стабильности, денег, ресурсов, тела, а также материальной основы жизни.

“Однако это новолуние особенное. Луна и Солнце соединяются в 26° Тельца, рядом находятся Меркурий и Уран. Это формирует мощную конфигурацию на границе Тельца и Близнецов, — добавляет Юлия Рольник. — Такое положение символизирует переход: от устойчивости к движению, от накопления к выбору. Новолуние 16 мая — это момент, когда даётся свобода выбора направления.

Именно от этого выбора зависит, как будет развиваться следующий период”.

Что можно и нельзя делать в новолуние

Астролог Юлия Рольник называет майское новолуние периодом начала, но не спешки. В этот день можно:

планировать и ставить цели;

продумывать финансовую стратегию;

начинать небольшие, продуманные проекты;

работать с ресурсами (деньгами, временем, энергией);

уделять внимание здоровью, телу, привычкам.

При этом, как подчеркивает эксперт, важно действовать осознанно и последовательно.

Также в период новолуния нежелательно:

торопиться и требовать быстрых результатов;

распыляться на множество задач;

принимать решения в состоянии усталости или давления;

действовать импульсивно;

перегружать себя.

“Новолуние, которое произойдет 16 мая, сильнее всего повлияет на представителей следующих знаков зодиака: Телец (для них оно станет началом нового личного цикла, это перезапуск и выбор стратегии на год вперед), Близнецы (подготовка к большим переменам, скрытые решения), Лев и Водолей (изменения в карьере, статусе, целях или направлении развития), — говорит Юлия Рольник. — Из-за участия Урана это новолуние может принести неожиданные идеи и повороты событий. При этом наиболее чувствительными к событиям мая будут Тельцы, Скорпионы и Стрельцы, Львы и Близнецы, Водолеи, Девы и Рыбы. Для них май станет временем важных решений, завершений и нового выбора”.

Частые вопросы о новолунии

Когда именно наступит новолуние в мае 2026 года?

В мае 2026 года новолуние произойдет 16-17 мая (дата и время зависят от конкретного региона). Так, в Москве это случится 16 мая в 23:03.

Видно ли Луну в новолуние?

Так как на поверхность Луны в этот период фактически не попадает солнечного света, то разглядеть ее с Земли практически невозможно (тем более без телескопа). Однако период новолуния прекрасно подходит для наблюдения за звездами, ведь в отсутствие лунного диска небо становится темнее, и можно разглядеть те объекты, которые в другие фазы Луны рассмотреть сложно.

Как долго длится новолуние?

В астрономии это фаза занимает короткий промежуток времени, однако для наблюдателей с Земли Луна “отсутствует” на небе несколько дней.

В каком знаке будет новолуние в мае 2026?

Майское новолуние пройдет в знаке Тельца.

Будет ли солнечное затмение в мае 2026 года?

солнечном затмении . В разных частях планеты это явление наблюдается по-разному. В мае 2026 года затмений не будет, кольцеобразное солнечное затмение жители Южного полушария уже наблюдали 17 февраля, а 12 августа состоится еще одно (но россияне смогут увидеть его лишь частично). Когда Луна не просто оказывается между Солнцем и Землей, но и перекрывает светило для наблюдателей с нашей планеты, идет речь о. В разных частях планеты это явление наблюдается по-разному. В мае 2026 года затмений не будет, кольцеобразное солнечное затмение жители Южного полушария уже наблюдали 17 февраля, а 12 августа состоится еще одно (но россияне смогут увидеть его лишь частично).