11:06 06.05.2026 (обновлено: 12:02 06.05.2026)
АКРА повысило кредитный рейтинг НОВИКОМа до уровня АА(RU)

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг НОВИКОМа (входит в "РТ-Финанс" госкорпорации "Ростех") до уровня АА (RU) со стабильным прогнозом, сообщает пресс-служба банка.
Решение связано с улучшением оценки рисков и снижением концентрации банка на отдельных группах заемщиков при сохранении высокого качества кредитного портфеля.
Стратегия банка до 2036 года предусматривает дальнейшее наращивание масштабов бизнеса, диверсификацию источников дохода и клиентской базы, а также сохранение высокой операционной эффективности.
"Повышение кредитного рейтинга – это важная оценка устойчивости НОВИКОМа и подтверждение правильности выбранного нашим акционером стратегического курса. Мы системно и эффективно управляем рисками, активно расширяем клиентскую базу и последовательно диверсифицируем бизнес. При этом банк сохраняет ключевую роль финансового партнера промышленности, одновременно наращивая присутствие в других рыночных нишах. Это позволяет нам формировать прочную основу для дальнейшего роста и участия в финансировании развития экономики нашей страны", - подчеркнула председатель правления НОВИКОМа Елена Георгиева.
 
