Норвегия выделила около 302 миллионов долларов на поставки оружия Украине - РИА Новости, 06.05.2026
12:59 06.05.2026
Норвегия выделила около 302 миллионов долларов на поставки оружия Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Норвегия выделила около 302 миллионов долларов на поставки оружия Украине через инициативу PURL.
  • В общей сложности Осло предоставило Киеву более 1,35 миллиарда долларов.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Норвегия выделяет около 302 миллионов долларов для Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО, сообщает норвежское правительство.
"Норвегия предоставляет Украине примерно 2,8 миллиарда норвежских крон (около 302 миллионов долларов - ред.) через механизм PURL", - говорится в пресс-релизе.
Ведомство указало, что в общей сложности Норвегия уже предоставила Украине через PURL более 1,35 миллиарда долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
