Нетаньяху заявил о полной координации с США по теме Ирана
20:03 06.05.2026 (обновлено: 20:10 06.05.2026)
Нетаньяху заявил о полной координации с США по теме Ирана

Беньямин Нетаньяху. Архивное фото
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о полной координации с США по теме Ирана.
  • Нетаньяху анонсировал очередной разговор с президентом Дональдом Трампом и отметил, что общается с ним почти ежедневно.
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о полной координации с США по теме Ирана и анонсировал очередной разговор с президентом Дональдом Трампом в среду вечером.
"У нас (с США - ред.) есть полная координация, никаких неожиданностей нет. У нас общие цели, и самая важная цель — вывезти весь обогащенный уран из Ирана и демонтировать иранские мощности по обогащению", - заявил Нетаньяху на заседании кабинета по безопасности.
Нетаньяху добавил, что разговаривает с Трампом почти ежедневно.
"Мои люди и его люди общаются ежедневно, включая сегодняшний день. Я также поговорю с президентом Трампом сегодня вечером", - отметил премьер Израиля.
