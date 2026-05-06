Краткий пересказ от РИА ИИ
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о полной координации с США по теме Ирана и анонсировал очередной разговор с президентом Дональдом Трампом в среду вечером.
Нетаньяху добавил, что разговаривает с Трампом почти ежедневно.
"Мои люди и его люди общаются ежедневно, включая сегодняшний день. Я также поговорю с президентом Трампом сегодня вечером", - отметил премьер Израиля.