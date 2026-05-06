Рейтинг@Mail.ru
СМИ: американские военные были на судах, пересекших Ормуз в понедельник - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 06.05.2026
СМИ: американские военные были на судах, пересекших Ормуз в понедельник

NBC:американские военные были на борту судов, пересекших Ормуз в понедельник

© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANAСудна в Ормузском проливе
Судна в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA
Судна в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские военные находились на борту судов, прошедших Ормузский пролив в рамках операции США "Проект Свобода".
  • Присутствие военных на судах было названо "разумной мерой безопасности".
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Американские военные находились на борту судов, прошедших Ормузский пролив в рамках операции США "Проект Свобода", сообщает в среду телеканал NBC со ссылкой на чиновников Пентагона.
В понедельник Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что два торговых судна под американским флагом пересекли Ормузский пролив в рамках операции "Проект Свобода" по восстановлению судоходства. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) позднее опроверг эту информацию.
Грузовые корабли в Ормузском проливе в районе Бендер-Аббаса - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Иран объявил о новом механизме прохода судов через Ормузский пролив
Вчера, 20:45
"На двух американских торговых судах, пересекших Ормузский пролив в понедельник, находились команды военных США", - пишет телеканал со ссылкой на двух чиновников.
При этом один из чиновников отметил, что присутствие военных было "разумной мерой безопасности".
Президент США Дональд Трамп 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Позднее, в ночь на среду, он заявил о кратковременной приостановке миссии по сопровождению судов.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Рубио не знает, поддержит ли Россия резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу
Вчера, 23:21
 
В миреОрмузский проливСШАДональд ТрампNBCМинистерство обороны СШАВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала