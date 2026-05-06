СМИ: американские военные были на судах, пересекших Ормуз в понедельник

ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Американские военные находились на борту судов, прошедших Ормузский пролив в рамках операции США "Проект Свобода", сообщает в среду телеканал NBC со ссылкой на чиновников Пентагона.
В понедельник Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что два торговых судна под американским флагом пересекли Ормузский пролив в рамках операции "Проект Свобода" по восстановлению судоходства. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) позднее опроверг эту информацию.
"На двух американских торговых судах, пересекших Ормузский пролив в понедельник, находились команды военных США", - пишет телеканал со ссылкой на двух чиновников.
При этом один из чиновников отметил, что присутствие военных было "разумной мерой безопасности".
Президент США Дональд Трамп 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Позднее, в ночь на среду, он заявил о кратковременной приостановке миссии по сопровождению судов.