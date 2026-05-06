Навроцкий пообещал добиться от Трампа перебазировать солдат из ФРГ в Польшу

ВАРШАВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий пообещал, что будет добиваться от президента США, чтобы тот перебазировал американских солдат из Германии в Польшу.
"Польша готова принять американских солдат, если президент США Дональд Трамп решит уменьшить их присутствие в Германии", - сказал Навроцкий.
Он добавил, что лично будет добиваться от Трампа, чтобы тот перебазировал американских солдат в Польшу.
"Я буду (стараться) заинтересовать Трампа, чтобы эти солдаты оставались в Европе", - сказал польский президент.
В связи с этим представитель министерства национальной обороны Польши заявил РИА Новости, что Польша готова взять на содержание американских военных, которые могут быть выведены с территории Германии.