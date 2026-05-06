Рейтинг@Mail.ru
Навроцкий пообещал добиться от Трампа перебазировать солдат из ФРГ в Польшу - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:35 06.05.2026
Навроцкий пообещал добиться от Трампа перебазировать солдат из ФРГ в Польшу

Навроцкий пообещал добиться от Трампа перебазировать солдат США из ФРГ в Польшу

© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Польши Кароль Навроцкий пообещал добиваться от Дональда Трампа перебазирования американских солдат из Германии в Польшу.
  • В Польше уже расквартированы около десяти тысяч военнослужащих армии США.
ВАРШАВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий пообещал, что будет добиваться от президента США, чтобы тот перебазировал американских солдат из Германии в Польшу.
В настоящее время на территории Польши расквартированы около десяти тысяч военнослужащих армии США.
Символика НАТО - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
В НАТО пытаются понять последствия решения США о выводе войск из Германии
5 мая, 15:36
"Польша готова принять американских солдат, если президент США Дональд Трамп решит уменьшить их присутствие в Германии", - сказал Навроцкий.
Он добавил, что лично будет добиваться от Трампа, чтобы тот перебазировал американских солдат в Польшу.
"Я буду (стараться) заинтересовать Трампа, чтобы эти солдаты оставались в Европе", - сказал польский президент.
На прошлой неделе официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение американского министерства войны вывести из Германии пять тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев.
В связи с этим представитель министерства национальной обороны Польши заявил РИА Новости, что Польша готова взять на содержание американских военных, которые могут быть выведены с территории Германии.
Американские военные во время учений в Германии - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
США пока не знают, каких именно военных выведут из Германии, сообщили СМИ
5 мая, 14:57
 
В миреПольшаСШАГерманияДональд ТрампКароль НавроцкийМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала