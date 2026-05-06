Навроцкий пообещал добиться от Трампа перебазировать солдат из ФРГ в Польшу

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Польши Кароль Навроцкий пообещал добиваться от Дональда Трампа перебазирования американских солдат из Германии в Польшу.

В Польше уже расквартированы около десяти тысяч военнослужащих армии США.

ВАРШАВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий пообещал, что будет добиваться от президента США, чтобы тот перебазировал американских солдат из Германии в Польшу.

"Польша готова принять американских солдат, если президент США Дональд Трамп решит уменьшить их присутствие в Германии", - сказал Навроцкий

Он добавил, что лично будет добиваться от Трампа, чтобы тот перебазировал американских солдат в Польшу.

"Я буду (стараться) заинтересовать Трампа, чтобы эти солдаты оставались в Европе", - сказал польский президент.

На прошлой неделе официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение американского министерства войны вывести из Германии пять тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев.