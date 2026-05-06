Литва готова участвовать в операции в Ормузском проливе, заявил президент

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Литва по-прежнему готова принять участие в операции НАТО в Ормузском проливе, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп передумал и отказался от помощи блока, сообщил литовский президент Гитанас Науседа.