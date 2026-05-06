Рейтинг@Mail.ru
Литва готова участвовать в операции в Ормузском проливе, заявил президент - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 06.05.2026
Литва готова участвовать в операции в Ормузском проливе, заявил президент

Науседа: Литва готова участвовать в операции в Ормузе, несмотря на отказ США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Литвы
Флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Литвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Литва готова принять участие в операции НАТО в Ормузском проливе, несмотря на отказ президента США Дональда Трампа от помощи блока.
  • Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что страны-участницы НАТО не могут "быть лишь получателями услуг в сфере безопасности".
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Литва по-прежнему готова принять участие в операции НАТО в Ормузском проливе, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп передумал и отказался от помощи блока, сообщил литовский президент Гитанас Науседа.
Науседа 30 апреля заявил, что получил от США предложение присоединиться к коалиции по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.
На месте схода с рельсов локомотива и грузовых вагонов в Каунасском районе в Литве - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
В Литве заявили о полном разрушении железных дорог
5 мая, 03:14
"Мы всегда очень серьезно оцениваем приглашения США к участию в той или иной международной миссии. Именно поэтому я ответил на это приглашение. Мы намерены в ближайшее время рассмотреть этот вопрос на государственном совете обороны. И я надеюсь, что это решение будет положительным", - сказал литовский лидер на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, готова ли Литва присоединиться к коалиции, несмотря на смену позиции американского президента.
По словам Науседы, страны-участницы НАТО не могут "быть лишь получателями услуг в сфере безопасности". Он также напомнил, что Литва в этом году выделяет на оборону 5,38% ВВП и призвал остальные государства альянса тоже нарастить оборонные расходы до показателя свыше 5% ВВП.
ВМС США 13 апреля начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Соединенные Штаты уверяют, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через пролив, если они не платили за проход ИРИ. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Города России. Калининград - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
ЕС и Литва пытаются осложнить жизнеобеспечение Калининграда, заявили в МИД
5 мая, 02:04
 
В миреЛитваОрмузский проливСШАГитанас НауседаДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала