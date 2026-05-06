Литва готова участвовать в операции в Ормузском проливе, заявил президент

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Литва по-прежнему готова принять участие в операции НАТО в Ормузском проливе, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп передумал и отказался от помощи блока, сообщил литовский президент Гитанас Науседа.
Науседа 30 апреля заявил, что получил от США предложение присоединиться к коалиции по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.
"Мы всегда очень серьезно оцениваем приглашения США к участию в той или иной международной миссии. Именно поэтому я ответил на это приглашение. Мы намерены в ближайшее время рассмотреть этот вопрос на государственном совете обороны. И я надеюсь, что это решение будет положительным", - сказал литовский лидер на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, готова ли Литва присоединиться к коалиции, несмотря на смену позиции американского президента.
По словам Науседы, страны-участницы НАТО не могут "быть лишь получателями услуг в сфере безопасности". Он также напомнил, что Литва в этом году выделяет на оборону 5,38% ВВП и призвал остальные государства альянса тоже нарастить оборонные расходы до показателя свыше 5% ВВП.
ВМС США 13 апреля начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Соединенные Штаты уверяют, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через пролив, если они не платили за проход ИРИ. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.