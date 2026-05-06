В России предложили способ радиационного "техосмотра" стройматериалов

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Новый способ выявления потенциально опасных для здоровья человека стройматериалов предложили ученые Новый способ выявления потенциально опасных для здоровья человека стройматериалов предложили ученые КБГУ в сотрудничестве с коллегами из ИЯИ РАН. С его помощью можно быстро выявить камни из горных пород, используемых в строительстве, с повышенной природной радиоактивностью. Результаты исследования опубликованы в "Известиях Кабардино-Балкарского научного центра РАН".

Радиоактивность — естественное природное явление, которое окружает человека практически всегда и везде. Атомы некоторых элементов таблицы Менделеева могут распадаться, испуская радиацию, сотни миллионов и даже миллиарды лет. Это, например, уран, торий и калий-40, которые "фонят" со времени формирования нашей планеты. Вместе с такими космическими источниками излучений, как Солнце, звезды, облака межзвездного газа, атомы этих элементов из горных пород создают природный радиоактивный фон, рассказали специалисты Кабардино-Балкарского государственного университета Х.М. Бербекова (КБГУ).

Человек, который проводит много времени в здании, построенном из горных пород вулканического происхождения с повышенной концентрацией атомов радиоактивных элементов, получает повышенную дозу радиации. Поэтому строительные материалы для жилых домов, социальных объектов и технических построек должны проходить строгий контроль на радиоактивность, рассказал доцент кафедры теоретической и экспериментальной физики Института математики и естественных наук КБГУ Мартин Масаев.

Ученые КБГУ совместно с коллегами из Института ядерных исследований Российской академии наук предложили новый способ контроля уровня радиоактивности строительных материалов из туфовых вулканических пород (образованных взрывным извержением и последующим уплотнением обломков). По словам авторов, в отличие от существующих методик, их разработка позволяет точно оценить радиоактивность конкретного объема реальной смеси застывшей лавы, пепла и других пород, рассчитать вклад каждого "сорта" нестабильных атомов и сразу же сопоставить результаты с показателями, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами России.

В настоящее время основным объектом анализа является вулканический туф — материал, из которого построены, например, римский Колизей, Собор Святого Петра в Ватикане, кинотеатр "Ереван" в Москве. Сегодня его используют для производства туфобетона, облицовки зданий и внутренней отделки помещений.

"Представьте, что вы строите дом из розового камня, который добыли у подножия Эльбруса. Вулканический туф — камень натуральный, экологичный и красивый, но в нем, как в любом природном материале, присутствует естественная радиационная активность. Мы научились точно измерять уровень этой радиоактивности и предлагать простые решения: какой камень можно смело класть в спальню, а какой лучше оставить для забора. Это как "радиационный техосмотр" для стройматериалов — быстро, точно и по делу", — объяснил Масаев.

Разработанный в Кабардино-Балкарии способ определения уровня радиационной активности может применяться, например, на стройплощадках при приемке стройматериалов, для сортировки сырья на добывающих предприятиях и даже в уже построенных зданиях, подчеркнул специалист.

"Наш подход универсален: он подойдет для России и любых стран, где вулканический туф используется в строительстве. Он построен на учете активности трех основных "фонящих" изотопов: ²³²Th, ²²⁶Ra и ⁴⁰К", — добавил ученый.