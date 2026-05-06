Рейтинг@Mail.ru
Калифорнии грозит нашествие акул - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 06.05.2026
Калифорнии грозит нашествие акул

Калифорнии грозит нашествие акул из-за метеоявления Эль-Ниньо

© Фото : Public domainБольшая белая акула
Большая белая акула - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© Фото : Public domain
Большая белая акула. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американскому штату Калифорния грозит нашествие акул из-за метеоявления Эль-Ниньо.
  • Из-за повышения температуры воды некоторые виды акул, такие как белые акулы и акулы-молоты, могут мигрировать на север, в сторону Южной Калифорнии, а южные виды, например, тигровые акулы, займут их место на этом побережье.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Американскому штату Калифорния грозит нашествие акул из-за метеоявления Эль-Ниньо - этот феномен вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана, сообщает телеканал Fox Weather.
"Так как Эль-Ниньо нагревает побережье Южной Калифорнии, ожидается, что в регион мигрируют больше акул", - говорится на сайте телеканала.
По словам морского биолога Криса Лоу, который выступил в эфире телеканала, некоторые виды, например, белые акулы и акулы-молоты, которые предпочитают размножаться у южного побережья, из-за повышения температуры будут вынуждены отправиться на север, в то время южные виды, например, тигровые акулы, напротив, займут их место на этом побережье.
Человек в пустыне - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Эль-Ниньо прекращает свое существование, сообщил Вильфанд
29 июня 2024, 05:36
 
В миреТихий океанКалифорния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала