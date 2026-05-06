Калифорнии грозит нашествие акул

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Американскому штату Калифорния грозит нашествие акул из-за метеоявления Эль-Ниньо - этот феномен вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана, сообщает телеканал Fox Weather.
"Так как Эль-Ниньо нагревает побережье Южной Калифорнии, ожидается, что в регион мигрируют больше акул", - говорится на сайте телеканала.
По словам морского биолога Криса Лоу, который выступил в эфире телеканала, некоторые виды, например, белые акулы и акулы-молоты, которые предпочитают размножаться у южного побережья, из-за повышения температуры будут вынуждены отправиться на север, в то время южные виды, например, тигровые акулы, напротив, займут их место на этом побережье.
