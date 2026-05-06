04:52 06.05.2026
Миронов предложил ввести новые налоги для маркетплейсов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Миронов предложил обязать компании, которые не имеют активов в регионах России, но работают там, платить пропорциональную часть налогов в регионах.
  • Второе предложение Миронова — мотивировать налоговыми льготами перенос головных офисов крупных компаний в малые города.
  • Миронов также предложил перевести школы, больницы и другие социальные объекты в малых городах от подушевого финансирования к фиксированному и предусмотреть общественные слушания при их закрытии или оптимизации.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил обязать компании, которые не имеют активов в регионах России, но работают там, платить пропорциональную часть налогов в регионах.
Он сообщил, что партия "Справедливая Россия" готовится представить программу развития малых городов. По словам лидера партии, ядро программы составят меры, направленные на преодоление регионального неравенства, а также создание среды для молодежи.
"Первое, что мы предлагаем - обязать компании, которые не имеют активов в регионах, но по факту там работают (например, ритейлеры, маркетплейсы, банки и так далее) платить пропорциональную часть налогов в регионах", - сказал Миронов РИА Новости.
Второе предложение, как рассказал политик, - мотивировать налоговыми льготами по примеру особых экономических зон перенос головных офисов крупных компаний в малые города.
"Наша задача сделать так, чтобы молодежь не разъезжалась, а, наоборот, стремилась в малые города", - подчеркнул он.
Глава думской фракции добавил, что в малых городах также надо предусмотреть меры поддержки социальной и досуговой инфраструктуры.
"Кафе, кинотеатры, спорткомплексы, детские игровые, которых так не хватает в малых городах, должны пользоваться налоговыми льготами и грантовой поддержкой", - пояснил Миронов.
Он также предложил перевести школы, больницы, поликлиники, роддома и детские сады в малых городах от подушевого финансирования к фиксированному и сделать так, чтобы власти не могли закрывать, оптимизировать их без общественных слушаний.
