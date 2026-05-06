Колокольцев наградил полицейских, спасших 40 жильцов горящего дома

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил четырех полицейских городского округа Жуковский медалями "За смелость во имя спасения" за эвакуацию 40 человек из горящего многоэтажного дома, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Владимир Колокольцев наградил сотрудников патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городскому округу Жуковский – старшего лейтенанта полиции Александра Бодяна, капитана полиции Дениса Дубровина, лейтенанта полиции Дмитрия Корабельникова и старшего сержанта полиции Евгения Демешина – медалями МВД России "За смелость во имя спасения". В результате слаженной работы моих коллег эвакуировано 40 человек, включая 10 детей, а также домашние животные из горящего многоэтажного дома", - написала Волк в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что прибывшие по сообщению о возгорании Бодян и Дубровин, не дожидаясь пожарных, стали эвакуировать людей, а также запросили дополнительную помощь. К моменту прибытия пожарных Демешин и Корабельников вывели из квартиры на седьмом этаже пожилую женщину и помогли покинуть здание еще нескольким жильцам.
Волк добавила, что полицейские также спасли домашних животных - кота и собаку.
