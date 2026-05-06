Рейтинг@Mail.ru
Колокольцев наградил полицейских, спасших 40 жильцов горящего дома - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:57 06.05.2026
Колокольцев наградил полицейских, спасших 40 жильцов горящего дома

Колокольцев наградил полицейских, спасших 40 жильцов горящего дома в Жуковском

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил четырех полицейских городского округа Жуковский медалями «За смелость во имя спасения».
  • Полицейские Александр Бодян, Денис Дубровин, Дмитрий Корабельников и Евгений Демешин эвакуировали 40 человек, включая 10 детей, из горящего многоэтажного дома.
  • Сотрудники полиции также спасли домашних животных — кота и собаку.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил четырех полицейских городского округа Жуковский медалями "За смелость во имя спасения" за эвакуацию 40 человек из горящего многоэтажного дома, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Владимир Колокольцев наградил сотрудников патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городскому округу Жуковский – старшего лейтенанта полиции Александра Бодяна, капитана полиции Дениса Дубровина, лейтенанта полиции Дмитрия Корабельникова и старшего сержанта полиции Евгения Демешина – медалями МВД России "За смелость во имя спасения". В результате слаженной работы моих коллег эвакуировано 40 человек, включая 10 детей, а также домашние животные из горящего многоэтажного дома", - написала Волк в канале на платформе "Макс".
Сотрудники Госавтоинспекции Евгений Гуров и Александр Меньшиков, спасшие девочку во время пожара в многоквартирном доме в Вологде - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
В Вологде сотрудники ГАИ спасли девочку и ее кролика во время пожара
2 мая, 16:32
Отмечается, что прибывшие по сообщению о возгорании Бодян и Дубровин, не дожидаясь пожарных, стали эвакуировать людей, а также запросили дополнительную помощь. К моменту прибытия пожарных Демешин и Корабельников вывели из квартиры на седьмом этаже пожилую женщину и помогли покинуть здание еще нескольким жильцам.
Волк добавила, что полицейские также спасли домашних животных - кота и собаку.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Анапские полицейские спасли от ДТП колонну автобусов с детьми
29 сентября 2025, 22:44
 
ОбществоРоссияЖуковскийИрина ВолкВладимир КолокольцевПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала