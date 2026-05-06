Колокольцев наградил полицейских, спасших 40 жильцов горящего дома

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил четырех полицейских городского округа Жуковский медалями "За смелость во имя спасения" за эвакуацию 40 человек из горящего многоэтажного дома, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Отмечается, что прибывшие по сообщению о возгорании Бодян и Дубровин, не дожидаясь пожарных, стали эвакуировать людей, а также запросили дополнительную помощь. К моменту прибытия пожарных Демешин и Корабельников вывели из квартиры на седьмом этаже пожилую женщину и помогли покинуть здание еще нескольким жильцам.