Рейтинг@Mail.ru
Российская разведка прослушивает телефоны колумбийских наемников - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:54 06.05.2026 (обновлено: 11:18 06.05.2026)
Российская разведка прослушивает телефоны колумбийских наемников

РИА Новости: разведка прослушивает телефоны колумбийских наемников в зоне СВО

© REUTERS / StringerУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© REUTERS / Stringer
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские средства радиоэлектронной разведки перехватывают переговоры колумбийских наемников.
  • В разговорах наемники выдают места дислокации складов и маршруты движения.
  • По словам офицера с позывным Топаз, колумбийские наемники воюют неохотно и не очень умело.
БЕЛГОРОД, 6 мая — РИА Новости. Российские средства радиоэлектронной разведки перехватывают переговоры колумбийских наемников, в которых те сами выдают места дислокации и маршруты движения, рассказал РИА Новости заместитель командира роты РЭР 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки "Север" с позывным Топаз.
"Наша аппаратура позволяет прослушивать противника и в мобильной сети, и в сети радиосвязи. Наверное, не догадывались, что мы их прослушивали. В разговорах своих они указывали данные количественные, где у них что располагается: какие-то склады, какие-то транспортные средства, какие-то пути и маршруты движения. И исходя из этих разговоров, по переводу этих разговоров мы поняли, что это наемники колумбийские", — сказал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Вербовщик рассказал, зачем ВСУ нужны наемники
1 мая, 03:18
Офицер отметил, что, судя по переводу перехвата, это было отдельное подразделение колумбийцев.
"Их достаточно много было. Но я честно скажу, что шли они за деньги, по разговорам, по переводу разговоров. Воевать они совершенно не умеют, не особо хотят", — добавил Топаз.
Накануне президент Колумбии Густаво Петро заявил, что семь тысяч его сограждан "воюют на чужой войне и бессмысленно умирают на Украине". Он также напомнил, что в Колумбии наемничество законодательно запрещено.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемников используют как пушечное мясо, они часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКолумбия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала