Российская разведка прослушивает телефоны колумбийских наемников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские средства радиоэлектронной разведки перехватывают переговоры колумбийских наемников.
- В разговорах наемники выдают места дислокации складов и маршруты движения.
- По словам офицера с позывным Топаз, колумбийские наемники воюют неохотно и не очень умело.
БЕЛГОРОД, 6 мая — РИА Новости. Российские средства радиоэлектронной разведки перехватывают переговоры колумбийских наемников, в которых те сами выдают места дислокации и маршруты движения, рассказал РИА Новости заместитель командира роты РЭР 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки "Север" с позывным Топаз.
"Наша аппаратура позволяет прослушивать противника и в мобильной сети, и в сети радиосвязи. Наверное, не догадывались, что мы их прослушивали. В разговорах своих они указывали данные количественные, где у них что располагается: какие-то склады, какие-то транспортные средства, какие-то пути и маршруты движения. И исходя из этих разговоров, по переводу этих разговоров мы поняли, что это наемники колумбийские", — сказал он.
Вербовщик рассказал, зачем ВСУ нужны наемники
1 мая, 03:18
Офицер отметил, что, судя по переводу перехвата, это было отдельное подразделение колумбийцев.
"Их достаточно много было. Но я честно скажу, что шли они за деньги, по разговорам, по переводу разговоров. Воевать они совершенно не умеют, не особо хотят", — добавил Топаз.
Накануне президент Колумбии Густаво Петро заявил, что семь тысяч его сограждан "воюют на чужой войне и бессмысленно умирают на Украине". Он также напомнил, что в Колумбии наемничество законодательно запрещено.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемников используют как пушечное мясо, они часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18