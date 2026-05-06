Колумбийцы готовы за деньги воевать за любую страну, рассказал вербовщик - РИА Новости, 06.05.2026
02:52 06.05.2026
Колумбийцы готовы за деньги воевать за любую страну, рассказал вербовщик

© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на центр Боготы, Колумбия. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Колумбийцы из-за тяжелого материального положения готовы воевать за любую страну, если им предлагают хорошую оплату, сообщил РИА Новости источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.
Во вторник президент Колумбии Густаво Петро заявил, что 7 тысяч его соотечественников воюют и бессмысленно умирают на Украине, и подчеркнул, что его страна не хочет быть "экспортером смерти".
"Если открыть компанию-вербовщицу, занятую поиском колумбийцев для участия в боевых действиях на стороне, условно, Китая, они (колумбийцы - ред.) согласятся. Если позовут воевать за Японию, поедут воевать за Японию", - отметил собеседник агентства.
Вербовщик подчеркнул, что тяжелое материальное положение колумбийских военных играет более значимую роль, чем идеология, поэтому они отправятся воевать за любую страну, которая пообещает достойную зарплату.
В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
В миреУкраинаКолумбияБлижний ВостокГуставо ПетроНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе)Вооруженные силы Украины
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
