Колумбийцы готовы за деньги воевать за любую страну, рассказал вербовщик

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Колумбийцы из-за тяжелого материального положения готовы воевать за любую страну, если им предлагают хорошую оплату, сообщил РИА Новости источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.
Во вторник президент Колумбии Густаво Петро заявил, что 7 тысяч его соотечественников воюют и бессмысленно умирают на Украине, и подчеркнул, что его страна не хочет быть "экспортером смерти".
Вербовщик подчеркнул, что тяжелое материальное положение колумбийских военных играет более значимую роль, чем идеология, поэтому они отправятся воевать за любую страну, которая пообещает достойную зарплату.
В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.