Вторая освобожденная из колл-центра в Мьянме россиянка вылетела на родину

БАНГКОК, 6 мая – РИА Новости. Вторая из двух россиянок, спасенных из мошеннического колл-центра в Мьянме и переданных российским дипломатам в Таиланде на мьянманско-таиландской границе, вылетела из Бангкока в Москву, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.