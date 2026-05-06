17:04 06.05.2026
Вторая освобожденная из колл-центра в Мьянме россиянка вылетела на родину

Вторая из двух освобожденных из рабства в Мьянме россиянок вылетела на родину

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вторая россиянка, спасенная из мошеннического колл-центра в Мьянме, вылетела на родину.
  • Наталья К. была освобождена из мошеннического колл-центра в Мьянме совместными усилиями сотрудников посольств России в Мьянме и Таиланде и правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда.
  • Ранее в тот же день вылетела из Бангкока в Москву россиянка Альфинур К., освобожденная из колл-центра и переданная российским дипломатам 5 мая на таиландско-мьянманской границе.
БАНГКОК, 6 мая – РИА Новости. Вторая из двух россиянок, спасенных из мошеннического колл-центра в Мьянме и переданных российским дипломатам в Таиланде на мьянманско-таиландской границе, вылетела из Бангкока в Москву, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
"Россиянка Наталья К., одна из двух гражданок РФ, освобожденных из мошеннического колл-центра в Мьянме совместными усилиями сотрудников посольств России в Мьянме и Таиланде и правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда, вылетела сегодня вечером в Москву", - сообщил агентству дипломат.
Ранее в тот же день вылетела из Бангкока в Москву россиянка Альфинур К., освобожденная из колл-центра и переданная российским дипломатам 5 мая на таиландско-мьянманской границе вместе с Натальей К..
