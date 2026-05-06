Россиянка, спасенная из рабства в Мьянме, вылетела в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Одна из двух россиянок, спасенных из мошеннического колл-центра в Мьянме, вылетела в Москву рейсом "Аэрофлота".
- Вторая освобожденная из колл-центра россиянка вылетит на родину из Бангкока позже в среду рейсом другой авиакомпании.
БАНГКОК, 6 мая – РИА Новости. Одна из двух россиянок, спасенных из мошеннического колл-центра в Мьянме и переданных российским дипломатам на мьянманско-таиландской границе, вылетела из Бангкока в Москву рейсом "Аэрофлота", сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
Он добавил, что вторая освобожденная из колл-центра россиянка, Наталья К., вылетит на Родину из Бангкока позже в среду рейсом другой авиакомпании.
Рейс "Аэрофлота" СУ 273 значится на электронном табло бангкокского аэропорта Суваннапхум (Suvarnabhumi) как вылетевший в 13.20 по местному времени (09.20 мск).