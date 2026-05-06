Россиянка, спасенная из рабства в Мьянме, вылетела в Москву

БАНГКОК, 6 мая – РИА Новости. Одна из двух россиянок, спасенных из мошеннического колл-центра в Мьянме и переданных российским дипломатам на мьянманско-таиландской границе, вылетела из Бангкока в Москву рейсом "Аэрофлота", сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.