Россиянка, спасенная из рабства в Мьянме, вылетела в Москву
09:57 06.05.2026
Россиянка, спасенная из рабства в Мьянме, вылетела в Москву

Одна из россиянок, спасенных из колл-центра в Мьянме, вылетела в Москву

© РИА Новости / Федор Вильнер
Вид на храм Баган, Мьянма
© РИА Новости / Федор Вильнер
Вид на храм Баган, Мьянма. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Одна из двух россиянок, спасенных из мошеннического колл-центра в Мьянме, вылетела в Москву рейсом "Аэрофлота".
  • Вторая освобожденная из колл-центра россиянка вылетит на родину из Бангкока позже в среду рейсом другой авиакомпании.
БАНГКОК, 6 мая – РИА Новости. Одна из двух россиянок, спасенных из мошеннического колл-центра в Мьянме и переданных российским дипломатам на мьянманско-таиландской границе, вылетела из Бангкока в Москву рейсом "Аэрофлота", сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
"Россиянка Альфинур К., одна из двух гражданок РФ, освобожденных из мошеннического колл-центра в Мьянме и переданных российским дипломатам 5 мая на мьянманско-таиландской границе, вылетела сегодня в Москву регулярным рейсом "Аэрофлота", - сообщил агентству дипломат.
Он добавил, что вторая освобожденная из колл-центра россиянка, Наталья К., вылетит на Родину из Бангкока позже в среду рейсом другой авиакомпании.
Рейс "Аэрофлота" СУ 273 значится на электронном табло бангкокского аэропорта Суваннапхум (Suvarnabhumi) как вылетевший в 13.20 по местному времени (09.20 мск).
