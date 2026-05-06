Россиянка раскрыла, что происходит с людьми, попавшими в рабство в Азии

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянка, сумевшая выбраться из скам-центра в Мьянме, рассказала, что попавших в подобные схемы граждан могут перепродавать или использовать в особо опасных преступных операциях.

ДЖАКАРТА, 6 мая — РИА Новости. Россиянка, сумевшая выбраться из скам-центра в Мьянме, заявила РИА Новости, что попавших в подобные схемы граждан могут перепродавать или использовать в особо опасных преступных операциях.

Камбодже и СМИ неоднократно сообщали о работе в Мьянме Лаосе мошеннических центров, куда обманом заманивают в том числе граждан России . Жертв привлекают через соцсети и мессенджеры обещаниями о высокооплачиваемой работе, а по прибытии у них отбирают паспорта и под угрозой насилия заставляют участвовать в международных схемах кибермошенничества.

По словам собеседницы агентства, она самостоятельно откликнулась на объявление о работе в одном из популярных Telegram-каналов, где публикуются вакансии в странах Азии , и на начальном этапе предложение выглядело убедительно.

"Я откликнулась на вакансию в одном из Telegram-каналов. Это группы вроде "Работа в Таиланде", "Работа на Бали" — достаточно популярные площадки, где публикуются вакансии. Думаю, подобные объявления можно найти и в других Telegram-группах", — рассказала россиянка.

Она отметила, что первоначальное общение не вызвало у нее подозрений, поскольку проходило в стандартном формате, схожем с обычным рекрутингом.

"То есть я сама откликнулась, просто чтобы узнать подробности. Мы начали общаться в обычном формате: я рассказала о своем опыте, все выглядело достаточно официально", — пояснила собеседница агентства.

Россиянка подчеркнула, что, по ее оценке, ей удалось избежать худшего сценария благодаря быстрой реакции, поскольку позже она узнала о практике перепродажи людей между преступными структурами.

"Сейчас я понимаю, что мне повезло, что ситуация не зашла дальше. Я довольно быстро среагировала. Потому что в подобных случаях, как я уже узнала, людей могут либо перепродавать, либо использовать в крайне опасных схемах", — заявила она.