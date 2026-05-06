Россиянка раскрыла, что происходит с людьми, попавшими в рабство в Азии - РИА Новости, 06.05.2026
02:40 06.05.2026 (обновлено: 04:36 06.05.2026)
© AP Photo Полицейский в Мьянме
Полицейский в Мьянме
Полицейский в Мьянме. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка, сумевшая выбраться из скам-центра в Мьянме, рассказала, что попавших в подобные схемы граждан могут перепродавать или использовать в особо опасных преступных операциях.
  • Жертв мошеннических центров в Мьянме, Камбодже и Лаосе обманом заманивают через соцсети и мессенджеры обещаниями о высокооплачиваемой работе, а по прибытии у них отбирают паспорта и под угрозой насилия заставляют участвовать в международных схемах кибермошенничества.
ДЖАКАРТА, 6 мая — РИА Новости. Россиянка, сумевшая выбраться из скам-центра в Мьянме, заявила РИА Новости, что попавших в подобные схемы граждан могут перепродавать или использовать в особо опасных преступных операциях.
СМИ неоднократно сообщали о работе в Мьянме, Камбодже и Лаосе мошеннических центров, куда обманом заманивают в том числе граждан России. Жертв привлекают через соцсети и мессенджеры обещаниями о высокооплачиваемой работе, а по прибытии у них отбирают паспорта и под угрозой насилия заставляют участвовать в международных схемах кибермошенничества.
По словам собеседницы агентства, она самостоятельно откликнулась на объявление о работе в одном из популярных Telegram-каналов, где публикуются вакансии в странах Азии, и на начальном этапе предложение выглядело убедительно.
"Я откликнулась на вакансию в одном из Telegram-каналов. Это группы вроде "Работа в Таиланде", "Работа на Бали" — достаточно популярные площадки, где публикуются вакансии. Думаю, подобные объявления можно найти и в других Telegram-группах", — рассказала россиянка.
Она отметила, что первоначальное общение не вызвало у нее подозрений, поскольку проходило в стандартном формате, схожем с обычным рекрутингом.
"То есть я сама откликнулась, просто чтобы узнать подробности. Мы начали общаться в обычном формате: я рассказала о своем опыте, все выглядело достаточно официально", — пояснила собеседница агентства.
Россиянка подчеркнула, что, по ее оценке, ей удалось избежать худшего сценария благодаря быстрой реакции, поскольку позже она узнала о практике перепродажи людей между преступными структурами.
"Сейчас я понимаю, что мне повезло, что ситуация не зашла дальше. Я довольно быстро среагировала. Потому что в подобных случаях, как я уже узнала, людей могут либо перепродавать, либо использовать в крайне опасных схемах", — заявила она.
Ранее посольство РФ в Мьянме сообщило, что 20 апреля гражданка России была освобождена из скам-центра. Операция по освобождению прошла успешно благодаря совместной работе сотрудников посольства России в Мьянме, представителя МВД России во Вьетнаме с аккредитацией в Мьянме и Лаосе, а также мьянманских силовых структур.
