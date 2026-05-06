Корпус колледжа в Екатеринбурге, где обрушилась кровля, готовили под снос

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Здание спортзала колледжа в Екатеринбурге, где обрушилась кровля, предварительно, готовилось под снос, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"Здание, о котором идет речь, по предварительным данным, готовилось под снос, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.