Рейтинг@Mail.ru
Воробьев вместе с ветеранами СВО возложил цветы к стеле в Можайске - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:17 06.05.2026
Воробьев вместе с ветеранами СВО возложил цветы к стеле в Можайске

Андрей Воробьев и ветераны СВО возложили цветы к мемориалу в Можайске

© Фото : Пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев с ветеранами СВО возложил цветы к стеле в Можайске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев с ветеранами СВО возложил цветы к стеле в Можайске - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с ветеранами СВО возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Можайске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В среду в Подмосковье отмечается День воинской доблести.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с финалистами программы Герои Подмосковья - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Андрей Воробьев встретился с финалистами программы "Герои Подмосковья"
30 апреля, 19:58
"Я рад вас всех видеть, наших героев. Мемориал “Город воинской славы” – место особое для Можайска. История города тесно связана с защитой Москвы и всей страны: рядом проходило Бородинское сражение Отечественной войны 1812 года, здесь же во время Великой Отечественной войны был один из важных оборонительных рубежей на западных подступах к столице. В 2012 году президент присвоил Можайску почетный статус "Город воинской славы", а в 2015 в самом сердце города появилось новое памятное место – стела", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба регправительства.
Рядом с мемориалом расположен сквер "Аллея героев", посвященный героям Великой Отечественной войны и Бородинского сражения. В прошлом году он был благоустроен в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Здесь проложили новые пешеходные дорожки, установили скамейки и камеры видеонаблюдения "Безопасный регион". Кроме того, высадили березы, ели, ивы и сирень, уложили рулонный газон, а также организовали индивидуальную вечернюю подсветку для каждого монумента и бюста.
Ранее в Можайском округе благоустроили еще ряд объектов. Например, в 2021 году – парк с лыжероллерной трассой "Ривьера". В 2022 году – сквер Черемушки по улице Академика Павлова. А в 2023 году установили стелы "Населенный пункт воинской доблести" в селе Семеновском и деревне Мокрое.
В этом году планируется благоустройство скейт-парка в парке "Ривьера" и сквера в рабочем поселке Уваровка на улице Урицкого. Там установят твердые покрытия, малые архитектурные формы, освещение, видеонаблюдение, детская площадка, пройдет озеленение территории.
Также в этом году обновят парк 50-летия СССР. На территории появятся удобные качели, скамейки в тени деревьев, современная детская площадка с безопасными игровыми элементами, спортивная зона для активных занятий, а также многое другое. Главным символом парка и олицетворением его исторического названия будет стилизованная звезда.
В планах на 2027 год – модернизация сквера у ДК на улице Московская в Можайске.
Игорь Щеголев и Андрей Воробьев посетили Дмитровский техникум в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Щеголев и Воробьев посетили Дмитровский техникум в Московской области
30 апреля, 18:48
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МожайскАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала