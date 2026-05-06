Воробьев вместе с ветеранами СВО возложил цветы к стеле в Можайске

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с ветеранами СВО возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Можайске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В среду в Подмосковье отмечается День воинской доблести.

"Я рад вас всех видеть, наших героев. Мемориал “Город воинской славы” – место особое для Можайска. История города тесно связана с защитой Москвы и всей страны: рядом проходило Бородинское сражение Отечественной войны 1812 года, здесь же во время Великой Отечественной войны был один из важных оборонительных рубежей на западных подступах к столице. В 2012 году президент присвоил Можайску почетный статус "Город воинской славы", а в 2015 в самом сердце города появилось новое памятное место – стела", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба регправительства.

Рядом с мемориалом расположен сквер "Аллея героев", посвященный героям Великой Отечественной войны и Бородинского сражения. В прошлом году он был благоустроен в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Здесь проложили новые пешеходные дорожки, установили скамейки и камеры видеонаблюдения "Безопасный регион". Кроме того, высадили березы, ели, ивы и сирень, уложили рулонный газон, а также организовали индивидуальную вечернюю подсветку для каждого монумента и бюста.

Ранее в Можайском округе благоустроили еще ряд объектов. Например, в 2021 году – парк с лыжероллерной трассой "Ривьера". В 2022 году – сквер Черемушки по улице Академика Павлова. А в 2023 году установили стелы "Населенный пункт воинской доблести" в селе Семеновском и деревне Мокрое.

В этом году планируется благоустройство скейт-парка в парке "Ривьера" и сквера в рабочем поселке Уваровка на улице Урицкого. Там установят твердые покрытия, малые архитектурные формы, освещение, видеонаблюдение, детская площадка, пройдет озеленение территории.

Также в этом году обновят парк 50-летия СССР. На территории появятся удобные качели, скамейки в тени деревьев, современная детская площадка с безопасными игровыми элементами, спортивная зона для активных занятий, а также многое другое. Главным символом парка и олицетворением его исторического названия будет стилизованная звезда.