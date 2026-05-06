Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве
19:03 06.05.2026
Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве

Заммэра Бирюков: первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве

© РИА Новости / Константин Михальчевский
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Тюльпаны
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве, сообщил столичный комплекс городского хозяйства.
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ноябре 2025 года заявил, что высадка тюльпанов на клумбы завершена в столице.
"Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве. Они украсили улицы, набережные, парки, скверы и общественные пространства. Специалисты комплекса городского хозяйства высадили луковицы еще осенью, до наступления устойчивых отрицательных температур", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Традиционно цветники украсили несколько сортов: желтый "Стронг Голд" с бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белые "Сноу Кристал", "Хакуун" и "Уайт Флэг", нежно-розовый "Шуга Лав", перечислил комплекс.
Ведомство уточнило, что специалисты поэтапно высаживают цветы на городских клумбах: в апреле - виолу, в конце мая - начале июня запланированы масштабные работы по высадке однолетников, затем цветочные композиции будут дополнены многолетниками.
"Благодаря поэтапной высадке цветы будут радовать горожан и гостей столицы до поздней осени", - отметил комплекс городского хозяйства.
