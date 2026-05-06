Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве, сообщил столичный комплекс городского хозяйства.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ноябре 2025 года заявил, что высадка тюльпанов на клумбы завершена в столице.

"Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве. Они украсили улицы, набережные, парки, скверы и общественные пространства. Специалисты комплекса городского хозяйства высадили луковицы еще осенью, до наступления устойчивых отрицательных температур", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".

Традиционно цветники украсили несколько сортов: желтый "Стронг Голд" с бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белые "Сноу Кристал", "Хакуун" и "Уайт Флэг", нежно-розовый "Шуга Лав", перечислил комплекс.

Ведомство уточнило, что специалисты поэтапно высаживают цветы на городских клумбах: в апреле - виолу, в конце мая - начале июня запланированы масштабные работы по высадке однолетников, затем цветочные композиции будут дополнены многолетниками.