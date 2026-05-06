Рейтинг@Mail.ru
Синоптик предупредил жителей московского региона о возможной грозе - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 06.05.2026
Синоптик предупредил жителей московского региона о возможной грозе

Синоптик Тишковец: в московском регионе могут пройти дожди с грозой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Сильный дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Температура в Москве поднялась выше плюс 20 градусов.
  • Синоптик Евгений Тишковец предупредил о возможных дождях и грозе.
  • Порывы ветра будут достигать 4–9 метров в секунду, а максимальная температура составит плюс 20–25 градусов.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Температура в Москве в среду поднялась выше плюс 20 градусов, в городе и по области облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сейчас в Москве уже выше плюс 20… Холодный атмосферный фронт нависает над городом с севера, где и фиксируются отдельные "засветки" кучево-дождевых облаков, и в течение дня эта гряда будет медленно смещаться к югу, скользя через Центральную Россию. В Москве и по области будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза", - сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что будет дуть порывистый западный с разворотом на северо-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.
"Максимальная температура - плюс 20 - плюс 25. Показания барометров будут расти и составят 745 миллиметров ртутного столба", - уточнил Тишковец.
Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Температура воздуха в Москве в четверг может подняться до +30 градусов
Вчера, 12:45
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала