Москалькова ведет переговоры с Киевом по возвращению репрессированных

- Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ведет переговоры с офисом украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца по вопросу возвращения в Россию гражданских лиц, репрессированных на Украине.
- Россия и Украина ведут переговоры об осуществлении обмена военнопленными, включая гражданских лиц, подвергнутых репрессиям за пророссийские взгляды.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ведет переговоры с офисом украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца по вопросу возвращения в Россию гражданских лиц, репрессированных на Украине.
"Я нахожусь на связи с офисом уполномоченного по правам человека Верховной Рады с тем, чтобы вернуть и гражданских лиц, которые сегодня оказались в лагерях для военнопленных. Мы проводим переговоры с тем, чтобы в рамках обмена военнопленными вернулись и гражданские, те, которые были подвергнуты репрессиям за пророссийские взгляды на Украине", - сказала Москалькова журналистам.