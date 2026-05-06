14:14 06.05.2026
Москалькова ведет переговоры с Киевом по возвращению репрессированных

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ведет переговоры с офисом украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца по вопросу возвращения в Россию гражданских лиц, репрессированных на Украине.
  • Россия и Украина ведут переговоры об осуществлении обмена военнопленными, включая гражданских лиц, подвергнутых репрессиям за пророссийские взгляды.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ведет переговоры с офисом украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца по вопросу возвращения в Россию гражданских лиц, репрессированных на Украине.
Омбудсмен сообщила, что Россия и Украина ведут переговоры об осуществлении обмена военнопленными.
"Я нахожусь на связи с офисом уполномоченного по правам человека Верховной Рады с тем, чтобы вернуть и гражданских лиц, которые сегодня оказались в лагерях для военнопленных. Мы проводим переговоры с тем, чтобы в рамках обмена военнопленными вернулись и гражданские, те, которые были подвергнуты репрессиям за пророссийские взгляды на Украине", - сказала Москалькова журналистам.
