Москалькова рассказала об обнаружении двух офицеров, пропавших без вести

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что помогла найти двух российских военных, которые числились пропавшими без вести.
"Буквально вчера я получила <...> с Украины фотографии наших офицеров, которые попали в плен", — рассказала она на церемонии возложения цветов к монументу в Музее Победы на Поклонной горе.
По словам омбудсмена, семьи искали этих военнослужащих больше года.
"Благодаря нашим усилиям мы не только нашли их, но мы получили с украинской стороны фотографии и письма родным и близким", — отметила Москалькова.
Она добавила, что Москва и Киев продолжают вести переговоры о новом обмене военнопленными. Предыдущий состоялся в конце апреля, тогда Россия вернула 193 бойца и передала то же число украинцев.