Москалькова рассказала об обнаружении двух офицеров, пропавших без вести

Краткий пересказ от РИА ИИ Москалькова сообщила, что помогла найти двух российских офицеров, которые попали в украинский плен и числились пропавшими без вести.

Семьи искали их больше года.

Москва и Киев продолжают вести переговоры о новом обмене военнопленными.

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что помогла найти двух российских военных, которые числились пропавшими без вести.

« "Буквально вчера я получила <...> с Украины фотографии наших офицеров, которые попали в плен", — рассказала она на церемонии возложения цветов к монументу в Музее Победы на Поклонной горе.

По словам омбудсмена, семьи искали этих военнослужащих больше года.

« "Благодаря нашим усилиям мы не только нашли их, но мы получили с украинской стороны фотографии и письма родным и близким", — отметила Москалькова.