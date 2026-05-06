Москалькова рассказала об обнаружении двух офицеров, пропавших без вести - РИА Новости, 06.05.2026
13:39 06.05.2026 (обновлено: 15:18 06.05.2026)
Москалькова рассказала об обнаружении двух офицеров, пропавших без вести

Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие. Архивное фото
  • Москалькова сообщила, что помогла найти двух российских офицеров, которые попали в украинский плен и числились пропавшими без вести.
  • Семьи искали их больше года.
  • Москва и Киев продолжают вести переговоры о новом обмене военнопленными.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что помогла найти двух российских военных, которые числились пропавшими без вести.
"Буквально вчера я получила <...> с Украины фотографии наших офицеров, которые попали в плен", — рассказала она на церемонии возложения цветов к монументу в Музее Победы на Поклонной горе.

По словам омбудсмена, семьи искали этих военнослужащих больше года.
"Благодаря нашим усилиям мы не только нашли их, но мы получили с украинской стороны фотографии и письма родным и близким", — отметила Москалькова.

Она добавила, что Москва и Киев продолжают вести переговоры о новом обмене военнопленными. Предыдущий состоялся в конце апреля, тогда Россия вернула 193 бойца и передала то же число украинцев.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаМоскваКиевМузей ПобедыВ мире
 
 
