Мошенники распространяют флешки в России с вредоносным ПО

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Аферисты специально разбрасывают флешки и другие накопители с вредоносным программным обеспечением (ПО) около офисов, в лифтах и на парковках бизнес-центров в России, чтобы взломать рабочие компьютеры и попасть в инфраструктуру бизнеса, рассказала РИА Новости ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова.

"Флешки разбрасывают намеренно - у офисов, в лифтах или на парковках бизнес-центров. В экспериментах ИБ больше половины людей подключают найденные флешки к своим устройствам. И этого достаточно, чтобы попасть в инфраструктуру без взломов и сложных техник", - сказала эксперт.

Кокова отметила, что обычно на флешке находится файл, который замаскирован под документ или фото и когда пользователь его открывает, он автоматически запускает вредоносное ПО на свое устройство. В этом случае спрятанный код выполняется автоматически через любую уязвимость в системе: например, через устаревшую систему безопасности компьютера.

Кроме того, флешка определяется не как накопитель, а как другое подключенное устройство. Она автоматически выполняет команды от имени пользователя и может самостоятельно скачать вредоносное приложение или поменять настройки системы.

Также обычная флешка может вывести из строя компьютер, подавая высокое напряжение через порт, или оказаться не накопителем, а взрывчаткой.

Так, после получения доступа к компьютеру атака развивается уже внутри системы: считываются сохраненные пароли, токены, файлы, переписка, конфиденциальная информация, а также происходит уничтожение или шифрование важных данных.

Помимо этого, злоумышленники получают точку входа во внутреннюю сеть компании, к другим компьютерам, системам и сервисам. В момент атаки сотрудник уже становится ее частью и даже виновником.

Эксперт напомнила, что при нахождении флешки важно ее никуда не подключать, независимо от того, как выглядит устройство и где оно было найдено. Не надо пытаться проверить ее самостоятельно, в том числе физически.