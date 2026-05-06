Украинские мошенники хотели атаковать Соловьева и Shaman, узнали пранкеры
06:08 06.05.2026 (обновлено: 07:35 06.05.2026)
Украинские мошенники хотели атаковать Соловьева и Shaman, узнали пранкеры

Пранкеры Вован и Лексус заявили о звонках аферистов с Украины Соловьеву и Shaman

Певец Shaman (Ярослав Дронов). Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские мошенники попытались атаковать журналиста Владимира Соловьева и певца Shaman (Ярослав Дронов).
  • Атаки мошенников становятся персонализированными и направлены на публичных людей.
  • Главная задача злоумышленников — спровоцировать панику, используя лидеров общественного мнения и их аудиторию.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Украинские мошенники попытались атаковать журналиста Владимира Соловьева и певца Shaman, сообщили пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).
"Нашим антимошенникам удалось перехватить несколько <...> звонков, адресованных медийным персонам. Среди тех, на кого была направлена атака: Владимир Соловьев, Денис Майданов, Джиган, Ярослав Дронов и другие", — говорится в их Telegram-канале.
Вован и Лексус пояснили, что злоумышленники с Украины активизировались в преддверии Дня Победы.
Пранкеры предупредили, что основная цель аферистов — вызвать панику, используя лидеров общественного мнения и их аудиторию.
Причем такие провокации в ближайшее время могут участиться, предупредили они. Как напомнили Вован и Лексус, злоумышленники могут представиться сотрудниками различных служб, включая государственные.
УкраинаВладимир Соловьев (телеведущий)Владимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)РоссияОбществомошенникиМошенничество
 
 
