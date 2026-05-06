03:18 06.05.2026 (обновлено: 03:37 06.05.2026)
Аферисты вынудили жителя Хабаровска уехать во Владивосток на вскрытие сейфа

Сотрудник полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Хабаровска под влиянием мошенников пытался вскрыть сейф в квартире во Владивостоке.
  • Молодой человек прибыл во Владивосток для выполнения задания своих кураторов, поверив лже-сотрудникам спецслужб.
  • Во время задержания хабаровчанин стрелял в полицейских из ружья, но был обезврежен и задержан.
ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – РИА Новости. Полицейские задержали жителя Хабаровска, который под влиянием мошенников пытался вскрыть сейф в квартире во Владивостоке, ключи от которой ему дала живущая там девушка-подросток, грабитель во время задержания стрелял в правоохранителей из ружья, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
В полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Авроровской неизвестный пытается вскрыть сейф с драгоценностями и деньгами. Также в квартире есть сейф с охотничьими ружьями, что представляет опасность. На место прибыли сотрудники ППС.
"Когда полицейские вошли в помещение, злоумышленник угрожал им охотничьим ружьем и сделал несколько выстрелов в сторону полицейских. Сотрудники обезвредили мужчину и задержали его. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 21-летний молодой человек прибыл во Владивосток утром из Хабаровского края для выполнения задания своих кураторов. Неделей ранее в ходе телефонного разговора он поверил лже-сотрудникам спецслужб", - говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, лже-сотрудники сообщили молодому человеку, что он перевел деньги на счет ВСУ и подозревается в терроризме. Ему предложили сотрудничать со "спецслужбами", чтобы смягчить наказание. Парню перевели деньги, на которые он купил билет на самолет во Владивосток, здесь он приобрел кувалду, болгарку и лом. Затем мошенники сообщили ему адрес главного "преступника", в сейфе которого якобы должны быть доказательства преступной деятельности.
Прибыв на место, хабаровчанин встретился с девушкой, которая по указанию мошенников передала ему ключи от квартиры, и приступил к вскрытию сейфа.
Как установили в полиции, 16-летняя дочь владельцев квартиры также находилась под влиянием мошенников. Ее убедили в том, что к ней домой тайно придет спецподразделение. Девушка, зная, что отец будет на работе, пыталась не пустить домой свою мать. Но та, приехав домой, услышала шум пилы, увидела чужие ботинки и вызвала полицию.
Полиция возбудила дело о краже в особо крупном размере.
Это не первый подобный случай. Ранее мошенники, действуя по схожему сценарию, убеждали людей вскрывать сейфы в Москве, Приморье и Владивостоке.
