В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с данными из фитнес-клубов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники могут заполучить данные россиян через слитые в сеть базы учетных записей из спортзалов или спа-салонов.
- Учетная запись клиента спа-салона или фитнес-клуба может дать злоумышленникам доступ к персональным данным, телефону и другой информации.
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Мошенники могут заполучить данные россиян через слитые в сеть базы учетных записей клиентов спортзалов или спа-салонов, рассказал РИА Новости заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев.
По его словам, база данных клиентов, например, спортклубов или спа-салонов, может попасть в сеть.
"Если злоумышленники сумели заполучить вашу учетную запись спа-салона или фитнес-клуба, то благодаря ей они смогут и заполучить данные о вас – персональные данные, телефон и другую информацию, которую в дальнейшем смогут использовать против вас", - сказал Горяев.
