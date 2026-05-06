В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с данными из фитнес-клубов

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Мошенники могут заполучить данные россиян через слитые в сеть базы учетных записей клиентов спортзалов или спа-салонов, рассказал РИА Новости заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев.

"Если злоумышленники сумели заполучить вашу учетную запись спа-салона или фитнес-клуба, то благодаря ей они смогут и заполучить данные о вас – персональные данные, телефон и другую информацию, которую в дальнейшем смогут использовать против вас", - сказал Горяев.