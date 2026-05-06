00:31 06.05.2026
Названы самые распространенные схемы обмана россиян перед 9 Мая

Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самыми распространенными схемами обмана россиян перед 9 Мая стали «потерянные награды», выплаты ветеранам и билеты на парад.
  • Аферисты звонят от имени волонтеров «Поискового движения России» и сообщают о найденной медали пропавшего без вести родственника, чтобы затем украсть доступ к аккаунту «Госуслуг».
  • Мошенники предлагают единовременную выплату ветеранам или льготные билеты на парад, требуя назвать код из СМС или заплатить «символический оргвзнос», после чего крадут деньги.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Самыми распространенными схемами обмана россиян перед 9 Мая стали "потерянные награды", выплаты ветеранам и билеты на парад, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Первая схема - "потерянная награда ветерана". Аферисты звонят от имени волонтеров "Поискового движения России": найдена медаль пропавшего без вести родственника. Для "подтверждения родства" просят перейти по ссылке на "архивный сайт" и ввести код из СМС, что влечет за собой кражу доступа к аккаунту "Госуслуг", - рассказали там.
Мошенники также предлагают "единовременную выплату ветеранам". "Звонок от "Соцфонда" о персональной выплате к 9 Мая. Для зачисления просят назвать код из СМС", - добавили в пресс-службе.
Еще одна схема - это "билеты на парад для ветеранов. "Социальный работник" предлагает ветерану льготный билет на трибуны за "символический оргвзнос" (доставка, страховка). Деньги затем крадут, заключили в "Мошеловке".
