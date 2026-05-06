Названы самые распространенные схемы обмана россиян перед 9 Мая

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Самыми распространенными схемами обмана россиян перед 9 Мая стали "потерянные награды", выплаты ветеранам и билеты на парад, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Первая схема - "потерянная награда ветерана". Аферисты звонят от имени волонтеров " Поискового движения России ": найдена медаль пропавшего без вести родственника. Для "подтверждения родства" просят перейти по ссылке на "архивный сайт" и ввести код из СМС, что влечет за собой кражу доступа к аккаунту "Госуслуг", - рассказали там.

Мошенники также предлагают "единовременную выплату ветеранам". "Звонок от "Соцфонда" о персональной выплате к 9 Мая. Для зачисления просят назвать код из СМС", - добавили в пресс-службе.