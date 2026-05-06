22:31 06.05.2026 (обновлено: 22:36 06.05.2026)
В Минздраве рассказали о травмах пострадавших в ДТП с автобусом в Мордовии

Пострадавшие в ДТП в Мордовии получили травмы легкой и средней тяжести

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Мордовии произошло ДТП с опрокинувшимся автобусом.
  • У 13 пострадавших выявлены травмы легкой и средней степени тяжести.
  • Всем пострадавшим оказана медицинская помощь на месте, затем они были направлены в Мордовскую республиканскую клиническую больницу.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Травмы легкой и средней степени тяжести выявлены у 13 пострадавших в ДТП с опрокинувшимся автобусом в Мордовии, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
По данным ГИБДД Мордовии, в среду в 18.40 мск на автодороге "Саранск-Напольная Тавла" произошло опрокидывание рейсового автобуса, в котором находились 18 пассажиров, водитель и кондуктор. В результате дорожной аварии за медицинской помощью обратились 13 человек.
"У пострадавших выявлены повреждения легкой и средней тяжести. Всем оказана медицинская помощь на месте бригадами скорой медицинской помощи, далее пациенты направлены в Мордовскую республиканская клиническую больницу", - сообщили агентству в минздраве региона.
Республика МордовияПроисшествияГИБДД МВД РФ
 
 
