В Минздраве рассказали о травмах пострадавших в ДТП с автобусом в Мордовии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Травмы легкой и средней степени тяжести выявлены у 13 пострадавших в ДТП с опрокинувшимся автобусом в Мордовии, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
По данным ГИБДД Мордовии, в среду в 18.40 мск на автодороге "Саранск-Напольная Тавла" произошло опрокидывание рейсового автобуса, в котором находились 18 пассажиров, водитель и кондуктор. В результате дорожной аварии за медицинской помощью обратились 13 человек.
"У пострадавших выявлены повреждения легкой и средней тяжести. Всем оказана медицинская помощь на месте бригадами скорой медицинской помощи, далее пациенты направлены в Мордовскую республиканская клиническую больницу", - сообщили агентству в минздраве региона.