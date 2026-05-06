В Мордовии 13 человек обратились к врачам после ДТП с автобусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Тринадцать человек обратились за помощью к врачам после ДТП с опрокинувшимся автобусом в Мордовии, сообщили РИА Новости в ГИБДД республики.
ДТП произошло вечером в среду на автодороге Саранск -Тавла.
"Опрокинулся автобус, в котором было 18 пассажиров. Тринадцать человек обратились за помощью к врачам. Обстоятельства ДТП устанавливаются", - рассказали в ГИБДД.
По словам собеседницы агентства, водитель автобуса был трезв.