В Мордовии 13 человек обратились к врачам после ДТП с автобусом

21:18 06.05.2026 (обновлено: 21:25 06.05.2026)
В Мордовии 13 человек обратились за помощью к врачам после ДТП с автобусом

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Тринадцать человек обратились за помощью к врачам после ДТП с опрокинувшимся автобусом в Мордовии, сообщили РИА Новости в ГИБДД республики.
ДТП произошло вечером в среду на автодороге Саранск -Тавла.
"Опрокинулся автобус, в котором было 18 пассажиров. Тринадцать человек обратились за помощью к врачам. Обстоятельства ДТП устанавливаются", - рассказали в ГИБДД.
По словам собеседницы агентства, водитель автобуса был трезв.
