В Мордовии возбудили дело после ДТП с опрокинувшимся автобусом

23:13 06.05.2026
В Мордовии возбудили уголовное дело после ДТП с опрокинувшимся автобусом

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Мордовии произошло ДТП с опрокинувшимся рейсовым автобусом.
  • За медицинской помощью после аварии обратились 13 человек.
  • Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в Мордовии после ДТП с опрокинувшимся автобусом, сообщает региональное следственное управление СКРФ.
По данным ГИБДД Мордовии, в среду в 18.40 мск на автодороге "Саранск-Напольная Тавла" произошло опрокидывание рейсового автобуса, в котором находились 18 пассажиров, водитель и кондуктор. В результате дорожной аварии за медицинской помощью обратились 13 человек.
"Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Кроме того, руководитель регионального управления СК России поручил подчиненным сотрудникам инициировать вопрос об изъятии материалов проверки по факту ДТП из органов внутренних дел и принять к своему производству", - говорится в сообщении.
Следователи СК устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
