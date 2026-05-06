Священник рассказал, каким святым молиться о воинах

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Люди молятся о воинах Господу, Богородице, Николаю Чудотворцу, а также святым – новомученикам Церкви Русской, среди которых были в том числе воины, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово иерей Артемий Цех.
"О воинах часто молятся Господу, Пресвятой Богородице, Николаю Чудотворцу, который помогает в разных критических ситуациях, Георгию Победоносцу, чья память совершается в Церкви 6 мая. А в нашем храме многие молятся святым – новомученикам, среди которых были и воины. Люди рассказывают, что они сильно помогают", - сказал отец Артемий Цех.
Так, например, священномученик Серафим (в миру Леонид Чичагов, 1856-1937) был воином, отличился во время русской-турецкой войны 1877-78 годов.
"После смерти жены принял монашество, позже стал митрополитом. Во время советских гонений на Церковь был арестован, а в 1937 году расстрелян на Бутовском полигоне, как и многие выдающиеся люди, служившие Родине еще до большевистской революции 1917 года", - отметил собеседник агентства.
Он также напомнил, что в Русской православной церкви есть традиция "закреплять" за подразделениями и родами войск святых – и люди им тоже молятся о воинах. Среди таких святых - покровителей российской армии: архангел Михаил, князь Александр Невский, пророк Илия, апостол Андрей Первозванный, Феодор Ушаков, великомученица Варвара, князь Даниил Московский, князья Борис и Глеб, князь Димитрий Донской, преподобный Серафим Саровский, святой Иоанн Кронштадтский, преподобный Иосиф Волоцкий, архангел Гавриил, преподобный Сергий Радонежский, Георгий Победоносец, Николай Чудотворец.
С августа 1937 по октябрь 1938 года на бывшем полигоне НКВД в Бутово были расстреляны 20 762 человека – в основном жители Москвы и Подмосковья, люди разных вероисповеданий и политических убеждений. 332 человека из расстрелянных в Бутово были канонизированы Русской православной церковью. Территория братской могилы площадью около 6 гектаров была передана Церкви в 1995 году, там возведены несколько храмов.