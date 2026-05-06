17:09 06.05.2026 (обновлено: 17:36 06.05.2026)
Молдавские саперы обезвредили 113 снарядов времен Второй мировой войны

© Фото : Ministerul ApărăriiСапер во время разминирования в Молдове
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Саперы армии Молдавии в апреле провели 20 операций по разминированию.
  • Было уничтожено 113 снарядов времен Второй мировой войны.
КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Саперы армии Молдавии в апреле провели 20 операций по разминированию, и уничтожили 113 снарядов времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба министерства обороны республики.
"В течение апреля саперные отряды Национальной армии провели 20 операций по разминированию и уничтожили 113 взрывных устройств. Взрывные устройства относятся ко временам Второй мировой войны и были обнаружены во время строительных и сельскохозяйственных работ", - сообщается на сайте молдавского инобороны.
Эксперты отмечают, что наиболее опасной находкой стало обнаружение во время ремонта дорог в деревне Грэдиница двух артиллерийских снарядов калибра 105 и 45 миллиметров, противотанковой мины ТМ-46 и двух ручных гранат РГ-42.
С начала года в Молдавии проведено 37 операций по разминированию, в результате которых уничтожено 130 взрывных устройств различных типов.
МолдавияВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)
 
 
