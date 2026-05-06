Молдавские саперы обезвредили 113 снарядов времен Второй мировой войны

© Фото : Ministerul Apărării Сапер во время разминирования в Молдове

КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Саперы армии Молдавии в апреле провели 20 операций по разминированию, и уничтожили 113 снарядов времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

"В течение апреля саперные отряды Национальной армии провели 20 операций по разминированию и уничтожили 113 взрывных устройств. Взрывные устройства относятся ко временам Второй мировой войны и были обнаружены во время строительных и сельскохозяйственных работ", - сообщается на сайте молдавского инобороны.

Эксперты отмечают, что наиболее опасной находкой стало обнаружение во время ремонта дорог в деревне Грэдиница двух артиллерийских снарядов калибра 105 и 45 миллиметров, противотанковой мины ТМ-46 и двух ручных гранат РГ-42.