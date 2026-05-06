02:41 06.05.2026
В ОП предложили изменить систему оплаты больничных многодетным родителям

РИА Новости: Рыбальченко предложил оплачивать больничные многодетным из соцфонда

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предложил оплачивать больничные многодетным родителям полностью из средств Социального фонда России.
  • Такая мера позволит снизить нагрузку на работодателей и поддержать многодетных сотрудников.
  • По мнению Рыбальченко, это повысит конкурентоспособность многодетных родителей на рынке труда.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Выплату больничных многодетным родителям необходимо полностью осуществлять из средств Социального фонда России, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
"Сейчас по закону первые три дня заболевшему сотруднику оплачивает работодатель, а последующие дни - социальный фонд. Я считаю, что для многодетных родителей все больничные листы необходимо оплачивать из средств социального фонда с первого дня", - сказал Рыбальченко.
Он отметил, что такая мера позволит снизить нагрузку на работодателей и одновременно поддержать многодетных сотрудников.
"Подобный подход повысит конкурентоспособность многодетных родителей на рынке труда, поскольку в многодетной семье риски заболеть всегда выше, особенно у мам", - добавил Рыбальченко.
По его словам, среди многодетных родителей доля безработных выше, чем у родителей с одним или двумя детьми. Эксперт подчеркнул, что мера, в которой больничные листы будут оплачиваться из средств социального фонда, повысит привлекательность многодетных сотрудников у работодателя.
