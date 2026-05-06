В ОП предложили изменить систему оплаты больничных многодетным родителям

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Выплату больничных многодетным родителям необходимо полностью осуществлять из средств Социального фонда России, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Сейчас по закону первые три дня заболевшему сотруднику оплачивает работодатель, а последующие дни - социальный фонд. Я считаю, что для многодетных родителей все больничные листы необходимо оплачивать из средств социального фонда с первого дня", - сказал Рыбальченко

Он отметил, что такая мера позволит снизить нагрузку на работодателей и одновременно поддержать многодетных сотрудников.

"Подобный подход повысит конкурентоспособность многодетных родителей на рынке труда, поскольку в многодетной семье риски заболеть всегда выше, особенно у мам", - добавил Рыбальченко.