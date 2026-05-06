Мирошник сравнил киевский режим с обезьяной с гранатой

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Киевский режим системно наносит удары по энергообъектам, это "обезьяна с гранатой", и даже западные спонсоры не знают, что он будет атаковать и каковы будут последствия этих атак, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя удары ВСУ по Энергодару.

"Украина является той страной, которая, знаете, такая обезьяна с гранатой, когда даже ее непосредственные (западные - ред.) спонсоры не знают, в какую сторону, в какой момент она может побежать и какие последствия такого рода действий могут быть", - указал Мирошник.