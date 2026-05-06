Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал Украину "обезьяной с гранатой", комментируя удары ВСУ по Энергодару.
- Он заявил, что атаки на энергообъекты являются системными действиями Киева.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Киевский режим системно наносит удары по энергообъектам, это "обезьяна с гранатой", и даже западные спонсоры не знают, что он будет атаковать и каковы будут последствия этих атак, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя удары ВСУ по Энергодару.
ВСУ в среду атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, зафиксировано несколько ударов, в том числе, по зданию администрации, сообщил глава администрации города Максим Пухов.
Киев, как подчеркнул дипломат, пытается при любом удобном случае использовать тему радиационной опасности, чтобы привлечь к себе дополнительное внимание.
"Украина является той страной, которая, знаете, такая обезьяна с гранатой, когда даже ее непосредственные (западные - ред.) спонсоры не знают, в какую сторону, в какой момент она может побежать и какие последствия такого рода действий могут быть", - указал Мирошник.