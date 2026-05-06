МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Западные страны несут ответственность за удары ВСУ по мирным жителям, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Сам факт того, что Украина наносит туда удары и это не получает никакого осуждения либо правовой оценки на международных площадках, — это, безусловно, "заслуга" западных спонсоров", — подчеркнул Мирошник.

Представитель МИД отметил, что партнеры Киева сами часто не знают о целях атак и об их последствиях. Он добавил, что удар дронами и ракетами во вторник показал нежелание Украины прийти к мирному урегулированию.