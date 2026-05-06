Мирошник: Запад несет ответственность за удары ВСУ по мирным жителям

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Западные страны несут ответственность за удары ВСУ по мирным жителям, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
"Они всячески разрешают Украине использовать вооружение, <...> свои военные возможности против гражданского населения и <...> террористические методы на уровне государства. Поэтому здесь вина и марионеточного режима Киева, и, безусловно, спонсоров, которые считают, что, когда очень хочется, то и на нормы международного права можно просто наплевать", — рассказал он в интервью ИС "Вести".
По словам дипломата, ВСУ пытаются отвлечь внимание от неудач на поле и боя ведут себя как террористы: они бьют по объектам, которые нельзя отнести к военные целям.
"Сам факт того, что Украина наносит туда удары и это не получает никакого осуждения либо правовой оценки на международных площадках, — это, безусловно, "заслуга" западных спонсоров", — подчеркнул Мирошник.
Представитель МИД отметил, что партнеры Киева сами часто не знают о целях атак и об их последствиях. Он добавил, что удар дронами и ракетами во вторник показал нежелание Украины прийти к мирному урегулированию.
Накануне при атаке ВСУ на Чебоксары повреждения получили 28 многоквартирных домов. По последним данным, погибли два человека, 35 пострадали. СК России возбудил дело о теракте.